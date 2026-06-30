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Детей хотят превратить в KPI для бизнеса: рождение ребенка рискует стать рабочим показателем

Общество

Компании используют меры материальной поддержки семейных сотрудников как инструмент удержания кадров, а не сознательного управления рождаемостью, рассказала партнер в executive search агентстве Hunting Partners Ирина Смирнова. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснила, что существующие корпоративные выплаты воспринимаются персоналом как приятный бонус, но редко становятся решающим фактором при планировании детей.

Беременная женщина перед ноутбуком с документами в руках
Фото: Пресс-служба АльфаСтрахование-ОМС
Беременная женщина перед ноутбуком с документами в руках

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила внедрить для государственных корпораций специальные демографические KPI. По ее словам, такие показатели эффективности стоит учитывать при выдаче кредитов через институты развития и формировании правительственных директив для бизнеса. С этой инициативой спикер Совфеда выступила 29 июня на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. На фоне подобных обсуждений законодатели рассматривают и другие меры, включая запуск корпоративных служб знакомств ради укрепления связей внутри коллективов.

Смирнова отметила, что практика премий и подарков при рождении ребенка давно укоренилась в бизнесе. Однако работодатели преследуют прежде всего прагматичные цели: создание комфортной среды и закрытие бытовых потребностей специалистов, чтобы те не уходили к конкурентам. По мнению аналитиков, реальные социальные гарантии сегодня ценятся сотрудниками выше офисного сервиса.

"Во многих компаниях есть практика поддержки сотрудников при рождении ребенка — это может быть подарок, материальная помощь или премия, каждый называет по-своему. Вряд ли кто-то серьёзно планирует ребенка ради этой выплаты, но как мера поддержки это приятно, и люди именно так это и воспринимают. Понятно, что рабочий KPI на детях не поставишь", — пояснила она.

Специалист добавила, что в удаленных или промышленно неразвитых регионах крупный бизнес берет на себя функции государства, открывая собственные детские сады при предприятиях и обеспечивая местами в них детей своих сотрудников, но это не касается муниципальных учреждений, на очереди в государственных детсадах компании повлиять не могут.

Это помогает людям легче справляться с жизненными задачами. В некоторых случаях работодатели даже практикуют сохранение полной зарплаты в первый месяц декрета или выплачивают двойные бонусы, если в штате трудятся оба супруга. При этом в стране продолжает действовать и стандартное государственное пособие, положенное каждой семье.

Несмотря на наличие программ лояльности, эксперт сомневается, что бизнес готов к прямому участию в демографических процессах. Сегодня работодатели фокусируются на сохранении лояльности квалифицированного персонала. Для многих надежным финансовым якорем становятся долгосрочные программы, когда корпоративная пенсия удерживает человека на одном месте десятилетиями.

"По сути, компании не думают о демографии — они хотят сохранить и привлечь лучшие кадры, создавая условия для сотрудников. Бонусы при рождении ребенка получает как один родитель, так и оба, если работают в одной компании. Это поддерживает семью и косвенно может влиять на демографию, но чтобы компании сознательно к этому шли, я бы не сказала. Что касается дополнительных мер, то закон законом, но непонятно, как это будет реализовано в жизни", — отметила она.

Параллельно в экспертных кругах обсуждаются и более радикальные способы поддержки, такие как ежемесячные выплаты матерям, сопоставимые с минимальным размером оплаты труда. Однако вопрос о том, как согласовать государственные потребности в росте населения с бизнес-задачами частных компаний, остается открытым.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Детей хотят превратить в KPI для бизнеса: рождение ребенка рискует стать рабочим показателем
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