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Этого боялись миллионы сотрудников: цифровые алгоритмы начали масштабную зачистку офисов в России

Общество » Практика

К 2030 году российский рынок труда пройдет через масштабную трансформацию, вызванную внедрением алгоритмов и автоматизированных систем. Процесс цифровизации не уничтожит привычные профессии полностью, однако многие специальности потеряют статус массовых. Спрос на сотрудников, чьи обязанности ограничены жесткими инструкциями, начнет стремительно падать, освобождая место для технологий нового поколения.

Диалог человека и робота
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Диалог человека и робота

Какие профессии окажутся под ударом автоматизации

В первую очередь риск затронет персонал, выполняющий монотонные операции без эмоциональной отдачи. В зоне турбулентности окажутся рядовые бухгалтеры, административный персонал, операторы сервисных служб и специалисты по ведению документооборота. Сегодня работодатели все чаще смотрят в сторону прикладных навыков, меняя привычные правила игры при найме кадров.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на HR-директора OPEN Group Валерию Доманскую, серьезные изменения ждут и сектор ритейла. По словам Доманской,  распространение зон самообслуживания уже сокращает потребность в классических кассирах с полной занятостью, а доля частичной занятости в этой сфере в ближайшие пять лет может превысить 50%.

"Технологии действительно забирают на себя рутину, но это лишь повод для человека переходить к более сложным аналитическим задачам. Профессиональная гибкость станет главным условием выживания на рынке, где нейросети уже пишут базовые коды и тексты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ставка на эмпатию и человеческий интеллект

Нейросети и платформы для упрощенного кодинга уже сейчас позволяют одному человеку заменять целые отделы дизайнеров и копирайтеров. Согласно мнению эксперта, под угрозой увольнения находятся те, у кого более 70% рабочего времени занимают шаблонные задачи. В то же время профессии, требующие глубокого сопереживания и принятия решений в условиях неопределенности, демонстрируют высокую устойчивость к технологическому давлению.

В долгосрочной перспективе востребованными останутся специалисты социальной сферы: педагоги, психологи и врачи. Потребность в живом контакте и эмпатии будет только расти на фоне тотальной цифровизации. Для успешной карьеры будущим поколениям, которые сегодня только выбирают иностранный язык или вуз, критически важно развивать аналитическое мышление и адаптивность.

Ответы на популярные вопросы о трансформации рынка труда

Заменят ли нейросети программистов к 2030 году?

Полной замены не произойдет, но задачи начального уровня (junior) будут автоматизированы. Программистам придется фокусироваться на архитектуре систем и управлении ИИ-инструментами.

Какие навыки помогут сохранить работу?

Наиболее ценными станут так называемые мягкие навыки: критическое мышление, умение договариваться, эмоциональный интеллект и способность быстро переучиваться.

Правда ли, что кассиры исчезнут как класс?

Профессия не исчезнет совсем, но трансформируется в сторону консультационных функций. Основной объем транзакций перейдет в зоны самообслуживания и мобильные приложения.

Стоит ли сейчас идти учиться на бухгалтера?

Классический бухгалтерский учет автоматизируется быстрее всего. Обучение имеет смысл, если вы планируете стать финансовым аналитиком или налоговым консультантом.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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