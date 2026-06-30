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Дневник становится приговором: резкий обвал школьных отметок предсказал судимость в будущем

Общество » Семья

Школьные отметки оказались чем-то большим, чем просто цифрами в дневнике. Для 4,3 миллиона британских подростков резкое падение успеваемости стало "черной меткой", предсказывающей реальные проблемы с законом. Исследователи из Королевского колледжа Лондона проследили путь школьников, родившихся в 90-е, и выяснили: если ребенок начинает "сдавать" по сравнению со сверстниками, риск получить судимость до 21 года взлетает до небес.

иностранные школьники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
иностранные школьники

Провал в успеваемости как симптом

Ученые проанализировали данные с 2-го по 11-й класс. Главный вывод: важен не сам уровень интеллекта, а динамика. Если отличник или "середняк" вдруг начинает скатываться вниз, это крик о помощи. Проблемы дома, сбои в психике или токсичная компания — всё это сначала отражается в классном журнале, а уже потом в полицейских протоколах. Внедрение новых дисциплинарных мер в учебных заведениях часто является лишь реакцией на уже случившийся сбой, тогда как данные об оценках позволяют действовать на опережение.

"Мы обнаружили специфические маркеры в школьной отчетности. Если воспринимать успеваемость как индикатор жизненных обстоятельств, а не просто способностей, можно вытащить ребенка из кризиса до того, как он переступит порог суда", — объяснила в беседе с Journal of Developmental and Life-Course Criminology научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Элис Уикершем.

Статистика: кто попадает под удар

Каждый третий ученик из группы "падающих" получил свое первое предупреждение или судимость еще до окончания школы. Для сравнения: среди тех, кто стабильно учился плохо, но не деградировал относительно сверстников, показатели преступности ниже. Это значит, что резкий слом привычек опаснее, чем стабильно низкий результат. 

Траектория учебы Вероятность судимости (молодость)
Улучшение результатов +4% к базовому риску
Стабильно низкие баллы +53% к базовому риску
Резкое снижение ("Declining") 1 из 10 (каждый десятый)

"Статистика беспощадна: падение успеваемости коррелирует с криминалом. Это физика социальных процессов — если система теряет энергию в одной точке, она неизбежно начинает гнить в другой", — констатировал в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Раннее вмешательство: как спасти ситуацию

Эффективнее всего работают родительские группы для детей до 12 лет. Это купирует антисоциальное поведение в зародыше. Сегодня активно развиваются даже онлайн-программы для семей из группы риска. Это дешевле и эффективнее, чем строить новые тюрьмы. Если вовремя заметить сигнал, можно предотвратить превращение школьника в фигуранта уголовного дела. 

"Работа с родителями до того, как ребенку исполнится двенадцать, дает мощный задел. Это помогает детям из сложных семей не просто подтянуть оценки, но и остаться на свободе", — резюмировал профессор кафедры здоровья и поведения детей Стивен Скотт.

Ответы на популярные вопросы о криминологии в школе

Почему именно снижение успеваемости так опасно?

Резкое падение результатов сигнализирует о внешнем стрессе: психологическом давлении, насилии в семье или начале употребления психоактивных веществ.

С какого возраста можно заметить риски?

Исследование охватывает период с 7 лет. Уже во втором классе можно выделить группы риска по их отношению к учебе и дисциплине.

Поможет ли простое репетиторство избежать тюрьмы?

Нет, если не устранена причина падения интереса к учебе. Оценки — это лишь термометр, показывающий температуру социального здоровья.

Какова роль родителей в этом процессе?

Критическая. Групповая поддержка родителей детей до 12 лет признана самым эффективным способом снижения уровня преступности в будущем.

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Экспертная проверка: психолог Надежда Осипова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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