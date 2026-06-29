Вернут деньги без бумаг: неосторожная фраза в мессенджере лишит должника защиты в суде

Законодательство позволяет оформлять займы между гражданами устно, однако отсутствие бумажного подтверждения кратно усложняет защиту интересов в суде. Чтобы взыскать средства, пострадавшей стороне приходится использовать косвенные улики: данные банковских транзакций, электронную переписку или записи разговоров.

Фото: flickr.com by David Goehring, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Человек

Как сообщает Газета.Ru, ключевая сложность заключается в нежелании судов признавать доказательства, не имеющие прямой связи с договором займа. Тем не менее, выписка со счета, где зафиксирован перевод конкретной суммы, может стать весомым аргументом, после чего обязанность доказывать отсутствие долга переходит к получателю средств.

Если должник не скрывается, целесообразно инициировать диалог, вынуждающий его письменно или устно признать наличие обязательств. Любое сообщение с фразами вроде "вернуть деньги пока не могу" по сути выступает признанием долга.

При этом юрист Дмитрий Ломакин предупреждает: категорически нельзя угрожать оппоненту, так как запугивание, обещания применить силу или давление могут быть квалифицированы как вымогательство. Профессиональные неплательщики часто провоцируют кредиторов на агрессию, чтобы использовать записи угроз против них самих в ходе разбирательств.

"При поиске доказательств важно помнить о границах закона. Любые действия должны строго соответствовать правовому полю, иначе ситуация может обернуться против самого кредитора", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист Алексей Кузьмин.

Алгоритм действий при взыскании задолженности через полицию

Обращение в правоохранительные органы оправдано только в случае наличия признаков мошенничества, например, если деньги были переданы под вымышленным предлогом, а должник после этого заблокировал контакты, сменил место жительства или оставил работу.

Обычный отказ отдавать долг относится к гражданско-правовым спорам, которыми полиция не занимается. При незначительных суммах шансы на возбуждение дела невелики: правоохранители обычно фокусируются на крупных хищениях или на случаях, когда один человек обманул многих пострадавших по одной схеме.

Если добиться решения суда удалось, необходимо передать документы судебным приставам, которые могут наложить арест на счета, запретить выезд за рубеж или ограничить управление транспортными средствами. Подобные меры давления часто заставляют должника выйти на связь первым. В ситуациях, когда сумма невелика, эксперты советуют оценивать затраты времени на тяжбы: иногда финансовый урок оказывается дешевле, чем длительное противостояние в судах.

Ответы на популярные вопросы о возврате долгов

Можно ли использовать аудиозаписи разговоров в качестве доказательства?

Да, суды принимают аудиозаписи, если на них отчетливо слышно, что должник признает факт получения денег и выражает намерение их вернуть.

Что делать, если должник после получения денег перестал выходить на связь?

Собирайте все документы: чеки, переписку в мессенджерах, свидетельские показания. Если есть подозрение на обман, готовьте заявление в полицию по факту мошенничества.

Является ли переписка в мессенджерах юридическим документом?

Скриншоты переписки могут быть приняты судом, желательно заверить их нотариально, если сумма долга значительна.

Всегда ли нужно идти в суд, если нет расписки?

Если сумма значительная — борьба оправдана. Если же она мала, риски и судебные издержки могут превысить потенциальную выгоду от возврата средств.

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