Контрафакт захлестнул рынок косметологии в России: тысячи клиник вредят пациентам каждый день

Рынок эстетической медицины переполнен нелегальными игроками, использующими опасные препараты и агрессивные методы маркетинга для привлечения клиентов. Председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин в комментарии Pravda.Ru отметил, что добросовестный бизнес зачастую оказывается бессилен перед недобросовестной конкуренцией, а государственные органы контроля не всегда оперативно реагируют на нарушения.

Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com Косметолог

Ранее сообщалось, что в России свыше 60% медицинских косметологических организаций оказывают услуги без необходимой лицензии. По данным исследования Общественной потребительской инициативы (ОПИ), на которое ссылались "Известия", такие клиники нередко используют незарегистрированные препараты и игнорируют ключевые требования безопасности.

Корягин подчеркнул, что проблема отсутствия лицензий и работы "подпольных" специалистов существует десятилетиями. Жертвами некачественных процедур становятся как медийные личности, так и рядовые граждане, привлеченные обещаниями быстрого преображения. При этом легальные клиники, страдающие от демпинга и теневого сектора, редко предпринимают реальные шаги для очистки рынка. Часто пациенты не учитывают, что популярные бьюти-процедуры могут оказаться бесполезными или опасными.

"Косметологи даже в очень хороших салонах часто идут на раскрутку клиента: обещают, что всё сделают, что бесплатно что-то добавят, и так далее. Цены в Москве на все процедуры заоблачные по сравнению с провинцией или областными центрами. Препараты должны быть лицензированы, но бывает, что непонятно, что это за препараты — китайские или какие-то другие", — отметила он.

Эксперт указал на неспособность многих бизнес-союзов и торгово-промышленных палат эффективно бороться с контрафактом. По его словам, системное вытеснение недобросовестного игрока через суды и проверки Роспотребнадзора может занимать до четырех лет, что требует от профсообщества значительных юридических ресурсов. В некоторых случаях потребителям стоит рассмотреть альтернативы, ведь сегодня новые процедуры позволяют работать над внешностью без применения инъекционных методик.

"Государственные контрольно-надзорные органы опасаются перегибов в вопросах наказания и сегодня не в состоянии эффективно противодействовать фальсифицированной продукции, несмотря на некоторый прогресс в этом направлении. При этом проводимая политика не обеспечивает должную безопасность населения при оказании услуг", — пояснил специалист.

Сложность привлечения к уголовной ответственности по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) заключается в трудности доказательной базы. Корягин отметил, что правоохранительные органы редко инициируют дела, если здоровью пациента не нанесен критический вред. Чтобы не стать жертвой маркетинговых уловок, важно понимать, что за нулевой ценой или экстремальной скидкой обычно стоит расчет на дальнейшую навязанную продажу.

"Чтобы определить нарушения, нужно знать методику, проводить исследования, фиксацию, общественный контроль, писать серьёзные юридические письма и отслеживать ситуацию, потому что после каждого обращения мы получаем негативный ответ. В любой сфере надо быть специалистом. Бизнес ничего не делает для решения проблем, поэтому мы призываем предпринимателей объединяться через торгово-промышленные палаты и профильные союзы, нанимать юристов и системно работать над вопросами. На борьбу с недобросовестными участниками рынка и фальсификатом в любой области требуется около двух лет", — добавил Корягин.

Для минимизации рисков глава Объединения потребителей России советует тщательно изучать договор, проверять лицензии на медицинскую деятельность и не соглашаться на процедуры при малейших сомнениях в санитарном состоянии кабинета. Информацию о репутации заведения помогут уточнить сервисы оценки, фиксирующие статус организации на основе проверенных отзывов. Если же права уже нарушены, стоит помнить, что система контроля в цифровом поле постоянно совершенствуется, упрощая подачу официальных претензий.

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