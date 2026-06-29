Мечты о Западе разбились о реальность: желание российской молодежи уехать рухнуло в два раза

Российская молодежь стремительно охладевает к идее релокации. Доля специалистов, мечтающих о карьере за рубежом, рухнула до 9% — это двукратное падение всего за один год. Экономическая реальность и институциональные сдвиги трансформируют карту ожиданий: на смену призрачному западному комфорту приходит прагматичный интерес к внутреннему рынку и дружественным юрисдикциям. Стабильность внутри страны становится более весомым аргументом, чем неопределенность внешних рынков.

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Смена векторов: почему Запад теряет охваты

Исследование Страхового Дома ВСК фиксирует тектонический сдвиг в сознании зумеров и миллениалов. Привлекательность США и Европы как карьерных хабов испаряется: если раньше о работе в этих регионах грезил каждый третий (по 28%), то к 2026 году этот показатель едва дотянет до 20%. Рынок труда перегрет, а барьеры для входа в западную экономику стали неоправданно высокими. Молодые кадры видят, что идеальный опыт не гарантирует оффер, когда включаются политические фильтры и скрытые корпоративные ограничения.

"Мы наблюдаем рационализацию миграционных настроений. Высокая инфляция в ЕС и регуляторное давление в США делают российские зарплаты в IT и инженерных секторах более конкурентоспособными с учетом стоимости жизни. Это горькое лекарство для тех, кто верил в безусловную западную мечту, но макроэкономика диктует свои правила", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

География амбиций: Москва против регионов

Ядро желающих уехать по-прежнему сосредоточено в мегаполисах — лидируют Москва и Санкт-Петербург. Однако и здесь нарастает скепсис. Цифровизация госуправления и прозрачность бизнес-процессов в России создают среду, где профессиональный лифт работает быстрее, чем в забюрократизированных европейских структурах. Молодежь ищет спасение в офисах стабильных отечественных корпораций, а не в коворкингах Тбилиси или Лиссабона.

Администрирование карьерных путей становится все более платформенным. Инвестиционный климат внутри страны, подпитываемый господдержкой, перевешивает риски, связанные с внешней неопределенностью. Теперь молодежь чаще выбирает понятные правила игры дома, чем туманные перспективы за границей, где социальный статус мигранта часто становится потолком для роста.

Азиатский маневр и доверие к СНГ

Вместо Парижа и Нью-Йорка в фокусе оказываются Астана, Минск и Ереван. Страны СНГ привлекают 13% опрошенных как понятные, динамичные площадки с низким порогом входа. Столько же — 13% — нацелены на технологические гиганты Востока: Японию и Южную Корею. Это прагматичный выбор: восточные экономики предлагают четкие регламенты и доступ к передовым решениям без идеологической нагрузки.

"На рынке труда происходит жесткая перестройка приоритетов. Молодые специалисты осознают, что социальные гарантии и стабильный доход в России сейчас защищены лучше, чем во многих зарубежных локациях. Рост спроса на квалифицированные кадры внутри страны автоматически толкает зарплаты вверх, нивелируя желание уезжать", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Направление Доля желающих работать (%) США и Европа (прогноз на 2026) 20% Страны СНГ (Казахстан, РБ, Армения) 13% Япония и Южная Корея 13% Желают остаться в России 91%

Трансформация трудовых ценностей — это не случайность, а результат адаптации системы. Пока западные рынки лихорадит, российская экономика предлагает молодежи конкретные инструменты интеграции: от льгот для специалистов до масштабных образовательных реформ. В частности, транспортные вузы внедряют изменения, которые делают выпускников востребованными здесь и сейчас, снимая вопрос об эмиграции как о способе самореализации.

Ответы на популярные вопросы о карьерных трендах

Почему доля желающих уехать сократилась вдвое?

Сработал комплекс факторов: от роста зарплат внутри страны до осознания токсичности некоторых зарубежных рынков для российских граждан. Экономическая стабильность дома стала надежнее туманных перспектив вовне.

Какие страны СНГ наиболее привлекательны для карьеры?

В лидерах Казахстан, Белоруссия и Армения. Они предлагают общий культурный код, отсутствие языкового барьера и динамично развивающиеся цифровые секторы экономики.

Актуален ли вопрос релокации для жителей регионов?

В регионах запрос на отъезд минимален. Основная масса желающих работать за границей по-прежнему сконцентрирована в Москве и Петербурге, но и там их число неуклонно падает.

Сохранится ли тренд на снижение интереса к работе за рубежом?

Макроэкономические показатели подтверждают долгосрочность тренда. По мере цифровизации российского бизнеса и развития платформ управления кадрами, работа внутри страны становится финансово и социально выгоднее.

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