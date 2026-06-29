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Скрытая разморозка станет явной: специальный датчик заставит бизнес платить за ошибки логистики

Общество » Практика

Российские прилавки ждет тотальная ревизия системы контроля температурного режима. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил оснастить упаковки замороженных продуктов специальными индикаторами-детекторами. Механизм мгновенно фиксирует факт разморозки, лишая ритейлеров возможности выдавать испорченный товар за качественный. Соответствующее обращение уже направлено главе Минпромторга Антону Алиханову.

Холодец
Фото: Own work by Gmelfi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Холодец

Мониторинг качества: конец "ледяной" эпохи

Инициатива нацелена на ликвидацию "серой зоны" в логистике продуктов питания. Сегодня покупатель вынужден играть в лотерею, приобретая рыбу, ягоды или овощи. Слипшиеся пельмени и массивные пласты льда внутри тары — прямые улики нарушения условий хранения. Однако доказать факт повторной заморозки в магазине практически невозможно. Индикаторы должны стать технологическим барьером, защищающим здоровье граждан от некондиции.

"Прошу вас рассмотреть возможность внедрения на упаковке отдельных категорий замороженной продукции специальных индикаторов, позволяющих определить факт нарушения температурного режима хранения и возможного размораживания товара", — подчеркнул в обращении вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Внедрение таких решений повысит прозрачность цепочек поставок. Речь идет о платформенном подходе к безопасности питания. Подобная цифровизация контроля исключает человеческий фактор: индикатор меняет цвет при критическом отклонении температуры, и скрыть это невозможно. Это необходимая мера в условиях, когда кадровый голод в ритейле нередко приводит к ошибкам при приемке и хранении скоропортящихся позиций.

Ответственность бизнеса и защита потребителя

Для бизнеса новые правила станут жестким фильтром. Компании будут обязаны строго администрировать каждый этап перевозки. Если товар "поплыл" в кузове грузовика, магазин просто не примет партию, так как метки на упаковке укажут на брак. Это дисциплинирует логистические центры и заставит их инвестировать в современное холодильное оборудование, а не в компенсацию штрафов.

Категория продукта Риск повторной заморозки
Морепродукты и рыба Потеря белковой структуры, развитие бактерий
Ягоды и овощи Разрушение витаминов, превращение в "кашу"
Полуфабрикаты Деформация формы, порча начинки

С точки зрения макроэкономики, это горькое, но нужное лекарство для рынка. Инвестиционный климат в сфере производства продуктов требует четких правил игры. Если потребитель доверяет качеству, спрос остается стабильным. Пока же утечка данных о нарушениях в сетях питания становится регулярным поводом для недовольства, что бьет по капитализации компаний.

"С юридической точки зрения наличие такого индикатора станет неоспоримым доказательством продажи некачественного товара. Потребителю больше не придется доказывать, что продукт испортился не в его холодильнике, а еще на полке магазина", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

При этом важно понимать, что любое технологическое усложнение тары может отразиться на стоимости. Однако затраты на индикацию несопоставимы с убытками от массовых отравлений или возвратов. Государство стремится создать среду, где честная конкуренция опирается на цифры и факты, а не на умение маскировать просрочку. Подобный контроль важен так же, как и цифровизация жилищного быта для исключения ошибок в расчетах.

"Любое температурное колебание критически отражается на операционной прибыли ритейла через списания. Внедрение меток позволит четко распределить убытки: за перегрев будет платить тот, в чьем звене произошел сбой — перевозчик или склад", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о маркировке продуктов

Как работает индикатор разморозки?

Обычно это термохимическая наклейка, которая необратимо меняет цвет при достижении температуры выше установленного порога (например, выше -18°C).

Вырастет ли цена продуктов из-за этих меток?

Себестоимость одного датчика минимальна при массовом производстве, однако итоговая цена может вырасти на 1-2% из-за перенастройки упаковочных линий.

Для каких продуктов индикация станет обязательной?

В первую очередь требование коснется рыбы, морепродуктов, ягод, замороженных овощей и готовых полуфабрикатов.

Что делать, если индикатор на упаковке сработал?

Такой товар считается бракованным. Покупатель имеет право отказаться от покупки или потребовать возврат средств, так как условия хранения нарушены.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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