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Reuters Institute: 40% жителей планеты сознательно начали избегать любых новостных потоков

Общество

Утренний ритуал скроллинга превратился в добровольную пытку. Согласно отчету Reuters Institute, 69% канадцев и 40% жителей планеты сознательно избегают новостей. Люди описывают это состояние как попытку напиться из пожарного гидранта: поток негатива сбивает с ног, вызывая тошноту и бессилие. Но это не лень и не слабость воли.

Девушка смотрит в телефон в ванной перед зеркалом с косметикой
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Девушка смотрит в телефон в ванной перед зеркалом с косметикой

Наш мозг просто не рассчитан на такие перегрузки. Эволюция заперла нас в теле охотника-собирателя, которому выдали кривой терминал с доступом ко всем катастрофам мира в режиме 24/7.

Прошивка выживальщика: почему мы любим ужасы

Наш когнитивный фундамент строился миллионы лет вокруг одной задачи: не сдохнуть до момента размножения. Древний предок, который игнорировал шорох в кустах, быстро становился обедом. Выживали параноики. Так сформировался "негативный перекос" (negativity bias) — феномен, подтвержденный сотнями слепых исследований. Мозг придает негативной информации больший вес, реагирует на нее быстрее и помнит дольше. Один тигр важнее сотни закатов.

"Биология беспощадна: наш мозг — это устройство для сканирования угроз. Он не эволюционировал для счастья, он эволюционировал для выживания. Поэтому кликбейт на страхе всегда будет эффективнее позитивных заголовков", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

От деревенской сплетни до мирового климатического кризиса

Раньше наши предки реагировали на локальные беды: засуху, соседнее племя или болезнь соседа. Сейчас нейронная сеть среднего клерка вынуждена переваривать войну на одном континенте, банковский крах на другом и лесные пожары на третьем. И всё это — до первой чашки кофе. Организм не понимает дистанции и реагирует на далекие события как на прямую угрозу жизни, запуская каскад кортизола и адреналина.

Признак Влияние на психику
Каждый негативный эпитет в заголовке Повышает кликабельность на 2-5%
Хроническое потребление плохих новостей Риск депрессии и тревожных расстройств выше на 60%

Токсичный контент: когда чтение ленты становится диагнозом

Исследователи ввели термин PNC (Problematic News Consumption) — проблемное потребление новостей. У 17% взрослых американцев выявлена тяжелая форма этого расстройства: они не могут оторваться от ленты, несмотря на явный вред для здоровья.

Чрезмерная вовлеченность в повестку ведет к "окопной болезни" психики, когда человек постоянно ждет удара.

Инструкция по выживанию в инфополе

Полный уход в информационный отказ — не выход; в вакууме растут фейки и усиливается тревога. Решение лежит в жестком тайм-менеджменте и фильтрации источников. Лонгриды и глубокая аналитика полезнее для мозга, чем "инъекции" эмоциональных постов из соцсетей. Важно различать информацию и действие: если новость не предполагает вашего прямого участия, она лишь сжигает ресурс.

"Соматические проявления стресса от избытка информации часто маскируются под гипертонию или мигрень. Ограничьте потребление контента строго определенными часами, чтобы дать сосудам отдых", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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