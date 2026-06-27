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Жертвенность вместо продуктивности: ошибка управления создаст мину замедленного действия

Общество » Практика

Демонстративный отказ руководителя от полноценного отдыха часто свидетельствует не о преданности делу, а о серьезных пробелах в управлении. Когда начальник годами игнорирует отпуск, он транслирует специфическую модель поведения, за которой скрывается страх делегирования полномочий. В такой системе все административные и согласовательные процессы замыкаются на одной фигуре, что неизбежно ведет к микроменеджменту и парализации самостоятельности рядовых сотрудников.

работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
работа

Кризис управления и выгорание команды

В условиях дистанционной занятости стремление быть на связи в режиме 24/7 окончательно потеряло смысл. Современная деловая среда ориентирована на соблюдение дедлайнов и измеримый финансовый результат, а не на демонстративное присутствие "в кабинете". Неумение начальника вовремя отключить рабочий мессенджер свидетельствует о нерациональном использовании личного ресурса и отсутствии доверия к нанятым специалистам.

По словам основателя коммуникационной группы "Прогресс" Дмитрия Солопова, на которого ссылается Газета.Ru, руководитель обычно боится выпустить ситуацию из-под контроля и замыкает все согласования на себе. Для команды это означает постоянный микроменеджмент. Люди лишаются самостоятельности, любой шаг приходится утверждать с незаменимым начальником.

Подобные симптомы быстро становятся частью корпоративной культуры. В коллективах, где переработки возведены в культ, личные границы стираются, а уход домой по расписанию начинает восприниматься коллегами как проявление слабости.

"Хроническое отсутствие отпуска у топ-менеджмента — это мина замедленного действия под устойчивостью всего бизнеса, поскольку критическая зависимость системы от одного человека мешает масштабированию", -- подчеркнул в беседе с Pravda.Ru бизнес-эксперт Юрий Капштык.

Риски для бизнеса и системные последствия

Токсичная среда, ориентированная на количество "высиженных" часов, приводит к массовому выгоранию профессионалов. Если руководство ценит жертвенность выше продуктивности, компания теряет самых талантливых сотрудников, не желающих жить в перманентном стрессе. Профессионализм топ-менеджера как раз и заключается в создании автономной системы, которая способна эффективно функционировать без его ежеминутного участия.

Гордиться отсутствием отдыха бессмысленно, так как это прямой путь к системному кризису. Настоящий эксперт всегда уходит в отпуск со спокойной душой, будучи уверенным в отлаженных механизмах делегирования. Только в такой атмосфере сохраняется здоровая продуктивность, а не имитация бурной деятельности через бесконечные переработки.

Ответы на популярные вопросы о трудовой дисциплине

Почему руководители боятся уходить в отпуск?

Чаще всего это связано с психологической потребностью в тотальном контроле и неумением доверять компетенциям подчиненных.

Как отсутствие отдыха начальника влияет на коллектив?

Сотрудники начинают испытывать чувство вины за соблюдение графика, что провоцирует хронический стресс и текучку кадров.

Является ли переработка признаком эффективности?

Нет, в современных реалиях ценятся выполненные задачи и прибыль, а не время, проведенное в офисе сверх нормы.

Что такое здоровая корпоративная культура?

Это система, где выстроена взаимозаменяемость сотрудников, соблюдаются личные границы и поощряется своевременный отдых.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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