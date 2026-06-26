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РЖД превращает поезд "Саратов" в двухэтажный: что будет ждать внутри с 14 сентября

Общество

Поезд № 9/10 "Саратов" станет двухэтажным: РЖД меняет формат состава с 14 сентября. Теперь билеты на популярный маршрут до Москвы будут доступнее, а вагоны — современнее. Как именно обновят "девятку", стоит ли ждать роста цен и что изменится для пассажиров?

Железная дорога
Фото: Self-photographed by Вадим Анохин is licensed under GNU Free Documentation License
Железная дорога

Логистика в два яруса: зачем уплотняют рельсы

Перевод поезда "Саратов" на двухэтажные вагоны продиктован ограниченной пропускной способностью направления. За пять месяцев текущего года состав перевез 113 тысяч пассажиров. Несмотря на небольшой рост трафика в 1%, спрос достиг предела возможностей текущего графика движения.

Чтобы купить билет на поезд без посредников, пассажирам приходилось планировать поездку за недели. Новый формат вагонов позволяет перевозить почти вдвое больше людей тем же количеством локомотивных бригад.

"Двухэтажные вагоны позволяют перевозить почти в два раза больше пассажиров в том же составе. Это лучший способ решить проблему нехватки билетов, не меняя при этом привычное расписание поездов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru железнодорожный логист Алексей Воронов.

РЖД системно избавляется от имиджа "транспорта из прошлого". Пока одни капсульные вагоны и эксперименты уходят на доработку, проверенные двухэтажные гиганты захватывают рынок. За январь-май такие поезда выбрали 6,5 млн человек, что на 10% превышает прошлогодние показатели. Теперь доля "двухэтажек" в общем объеме приближается к 17%.

Начинка состава: от розеток до биотуалетов

Внутри обновленного "Саратова" — исключительно купе и СВ. Никакого общего пространства. Каждый отсек оснащен кондиционером, индивидуальными розетками и системой вызова проводника. Это обязательный стандарт для фирменных рейсов, где комфорт напрямую конвертируется в лояльность пассажира.

В связке с жилым сектором идет вагон-ресторан, что удобно для ночных переездов между Москвой и Поволжьем.

Параметр Характеристики обновления
Вместимость купе Увеличение на 40-50% на один вагон
Сервисы Кондиционирование, биотуалеты, Wi-Fi

Инфраструктурная перестройка затрагивает и другие регионы. В планах монополии — "этажное" расширение легендарного "Демидовского экспресса". РЖД активно верстает ускоренные рейсы и внедряет двухъярусную схему на южных и восточных направлениях. Всего в графике этого года значится уже 49 пар таких поездов.

Цифровая экспансия и тарифная сетка

РЖД также внедряет и цифровые сервисы. Льготников готовят к использованию подтверждения личности через мессенджер "Макс". Это упростит верификацию при посадке в новые вагоны. Глобальная стратегия компании также включает выход на международные рынки: сейчас рассматривается запуск прямых поездов в Китай через Иркутск.

Однако за комфорт и новые колеса придется платить. Динамическое ценообразование делает "двухэтажки" выгодными только при раннем бронировании. Эксперты напоминают, что параллельно идет индексация тарифов на грузоперевозки, что косвенно влияет на всю экономику железной дороги, включая пассажирский сегмент.

"Любая модернизация ложится в себестоимость. Двухэтажные вагоны позволяют сдерживать рост цен для пассажиров за счет эффекта масштаба, но дешевыми эти поездки не будут", — объяснил эксперт по тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о двухэтажных поездах

Станет ли меньше места на верхних полках второго этажа?

Габариты вагона ограничены, поэтому потолок на втором этаже находится ниже, чем в стандартном купе. Однако современные модели учитывают этот нюанс за счет оптимизации формы крыши.

Чем отличается СВ в двухэтажном поезде?

В СВ второго этажа отсутствует верхняя полка, что создает ощущение дополнительного пространства, при этом вся техническая начинка идентична стандартному двухэтажному купе.

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Экспертная проверка: железнодорожный логист Алексей Воронов, эксперт по тарифам Евгений Блех.
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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