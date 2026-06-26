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Грозит ли мобилизация женщинам: юрист разъяснил последствия получения дипломов профильных специальностей

Общество » Практика

Российское законодательство предусматривает постановку на воинский учет для определенной категории женщин, чья специальность входит в перечень военно-учетных. Основным каналом передачи данных выступают учебные заведения: вузы и колледжи самостоятельно информируют военкоматы о студентках, обучающихся по профильным направлениям.

Военная девушка
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военная девушка

Данный порядок избавляет большинство выпускниц от бюрократических сложностей. Если профиль образования связан с медициной, связью, картографией или информационными технологиями, администрация колледжа или вуза разъясняет студенткам правила учета.

Как пояснил юрист Юрий Капштык интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", если профильная подготовка не требуется, личное обращение в военный комиссариат не является обязанностью гражданки. Стоит отметить, что в России отсутствует женский призыв на срочную службу, поэтому учет ведется исключительно для формирования кадрового резерва на случай мобилизации.

"Воинский учет для женщин носит узкоспециализированный характер и касается только обладателей дефицитных профессий, необходимых в экстренных ситуациях. Самостоятельная активность в военкоматах для остальных категорий граждан часто избыточна и не требуется регламентом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Административная ответственность и нормы учета

После получения статуса военнообязанной на женщину накладываются определенные обязательства. В частности, при смене места проживания необходимо сняться с учета по старому адресу и уведомить комиссариат по новому месту регистрации. Игнорирование данных требований или сокрытие информации об изменении семейного положения повлечет административный штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Система призыва в стране перешла на круглогодичный формат, что отражает современные изменения в оборонной политике. Тем не менее, для женщин, не имеющих военно-учетной специальности, порядок взаимодействия с военкоматом остается неизменным и не требует дополнительных действий по окончании учебного процесса.

Ответы на популярные вопросы о воинском учете

Кого из женщин ставят на учет?

Гражданок с медицинским, техническим образованием, навыками в области связи, метеорологии и безопасности.

Нужно ли самой идти в военкомат после диплома?

Нет, если учебное заведение передало данные о специальности в комиссариат, дополнительных действий не требуется.

Что будет при переезде?

Военнообязанная должна уведомить комиссариат о смене места жительства для актуализации данных в реестре.

Предусмотрены ли штрафы за неявку?

Да, нарушение правил учета при наличии законных оснований карается административным штрафом до 5 тысяч рублей.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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