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Золотой запас экономики: дефицит самых опытных кадров заставил власти идти на экстренные и важные меры

Общество » Практика

Российский рынок труда столкнулся с дефицитом кадров в самой продуктивной возрастной категории. Граждане в возрасте 40-45 лет признаны наиболее эффективным звеном национальной экономики. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, именно эта группа сейчас находится на пике востребованности, несмотря на нисходящий демографический тренд.

Девушка за компьютером
Фото: .pexels.com by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка за компьютером

Демографический фильтр и производительность

Государство фиксирует перегрев в сегменте опытных специалистов. "Почему мы сегодня говорим про 40-45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, сегодня является одной из самых востребованных в рынке труда", — подчеркнул министр Котяков.

"Рынок труда сейчас — это рынок соискателя, а не работодателя. Квалифицированные кадры 40+ обладают не только навыками, но и психологической устойчивостью, что делает их "золотым запасом" для бизнеса в условиях турбулентности", — отметила в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Работодатели вынуждены менять подходы к найму. Если раньше возрастной ценз был негласным барьером, то теперь опыт становится ключевым активом. На фоне выстраивания отношений с руководством и борьбы за эффективность, компании готовы инвестировать в удержание зрелых сотрудников.

Инвестиции в человеческий капитал через переобучение

Министерство предлагает системное решение для тех, кто хочет сменить профиль или актуализировать знания. Ярмарки вакансий трансформируются в площадки для профориентации. Доступно более 200 направлений для бесплатного обучения. Это интенсивные программы объемом до 256 часов, позволяющие быстро выйти на рабочий цикл.

Параметр программы Условия и результат
Продолжительность курса До 256 академических часов
Количество специальностей Свыше 200 направлений
Стоимость для граждан 0 рублей (бюджетное финансирование)
Гарантия трудоустройства Трехстороннее соглашение

Такая модель администрирования ресурсов снижает риски для всех участников. Соискатель получает защищенность, а экономика — адаптированные кадры. Это особенно важно, когда бюджеты домохозяйств зависят от стабильности заработка в условиях инфляционного давления.

"Бесплатное переобучение — это форма социального контракта. Важно, чтобы соискатель не просто получил "корочку", а четко встроился в производственную цепочку конкретного холдинга", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Трехсторонний контракт: гарантии занятости

Министр выделил механизм юридического закрепления обязательств. "С ним заключаются трехсторонние соглашения между вами, как соискателем, между обучающей организацией и работодателем", — пояснил Антон Котяков. Такая платформа исключает ситуацию, когда человек учится "в никуда". Работодатель заявляет потребность еще до старта образовательного модуля.

"Юридическая фиксация обязательств работодателя до начала обучения минимизирует риски безработицы. Это прозрачный комплаенс, где государство выступает гарантом соблюдения интересов работника", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Текущая ситуация требует от соискателей гибкости. Пока в Госдуме обсуждают баланс работы и семьи, реальный сектор ждет максимальной отдачи от самого активного поколения. Государство же берет на себя роль сервисной платформы, соединяющей дефицитный спрос с предложением.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему именно возраст 40-45 лет считается самым востребованным?

Эта группа обладает оптимальным сочетанием практического опыта, профессиональных связей и физической работоспособности. Демографическая яма в других возрастах делает эту когорту дефицитной и дорогой.

Можно ли сменить профессию бесплатно, если мне больше 40 лет?

Да, государственные центры занятости предлагают программы переобучения по 200+ направлениям. Главное условие — наличие востребованности специальности у работодателей-партнеров.

Что дает трехстороннее соглашение при обучении?

Это документ, который обязывает обучающий центр выдать знания, соискателя — пройти курс, а работодателя — принять сотрудника в штат по окончании программы.

Сколько времени занимает подготовка нового специалиста?

Большинство интенсивных программ рассчитано на 256 часов. Это формат "быстрого входа", позволяющий за несколько месяцев освоить прикладные навыки.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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