Привычный график найма рухнул: кадровый голод в России внес жесткие правки в планы компаний

Летний сезон традиционно считается периодом затишья на рынке труда, когда деловая активность падает из-за массовых отпусков топ-менеджмента и кадровых служб. Многие компании предпочитают замораживать наем до осени, а соискатели откладывают обновление резюме до сентября. Тем не менее, текущая ситуация в экономике заставляет бизнес корректировать привычные графики подбора персонала.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Прямой разговор

Дефицит кадров меняет правила летнего найма

Несмотря на сезонный спад, кадровый голод в ряде отраслей не позволяет работодателям полностью прекратить поиск сотрудников. В условиях нехватки специалистов автоотбор кандидатов продолжается даже в июле. Как cообщает Газета.Ru со ссылкой на гендиректора GdeRabota.ru Екатерину Агаеву, летом конкуренция среди претендентов на место заметно ниже, что дает активным соискателям весомое преимущество при трудоустройстве.

"Действительно, летнее затишье — это миф для тех, кто ищет работу в реальном секторе экономики, где потребность в людях только растет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Наибольшая востребованность в кадрах сейчас наблюдается в сфере логистики, ритейла, общепита и туризма. По данным Агаевой, на эти направления приходится около 55% от всех открытых вакансий 2026 года. При этом количество предложений в Москве сократилось: если в мае 2023 года насчитывалось 432 тысячи вакансий, то к маю 2026-го их число упало до 360 тысяч.

Отраслевая специфика и трансформация рынка

В индустриальном секторе спрос на рабочих остается стабильно высоким вне зависимости от календаря. Промышленности постоянно требуются электромонтеры, сварщики и операторы станков с ЧПУ. В то же время набор в офисный сегмент и на управленческие позиции действительно тормозится, так как ответственные за принятие решений лица зачастую находятся вне зоны доступа.

Рынок труда в 2026 году демонстрирует переход от диктатуры соискателя к более сбалансированной модели. Компании стали более избирательными и не готовы нанимать первого встречного, даже несмотря на дефицит. Тем, кто планирует сменить работу, эксперты рекомендуют использовать летние месяцы, чтобы спокойнее пройти все этапы отбора до начала осеннего ажиотажа.

Ответы на популярные вопросы о поиске работы летом

Стоит ли искать работу в июле и августе?

Да, это благоприятное время из-за сниженной конкуренции. Пока другие отдыхают, ваши шансы на быстрое рассмотрение отклика возрастают.

В каких сферах больше всего вакансий летом?

Традиционными лидерами являются транспорт, доставка, гостиничный бизнес и сфера услуг, где нагрузка в теплое время года только увеличивается.

Правда ли, что летом зарплатные предложения ниже?

Уровень предлагаемого дохода зависит от дефицита кадров в отрасли, а не от сезона, поэтому зарплаты остаются рыночными.

Почему процесс найма может затянуться?

Основная причина — сложность в согласовании финального этапа собеседования, если ключевые руководители находятся в отпуске.

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