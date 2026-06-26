Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сравниваем Волгу К50 и Москвич М90: как не спустить миллионы на неудачный выбор авто
Любимый диван превращается в лохмотья: какой трехдневный план приучит кота к когтеточке
Ботва остановится, а овощи пойдут в рост: спасительный полив от горечи и уродливых корнеплодов
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Хитрые огородники спрятали лейки: суровое воспитание корней обеспечило рекордную сладость
Мир больше не в приоритете: Брюссель подписал приговор европейской экономике ради одной цели
Дроны вместо саперных лопаток: Южная Корея начала тотальное переобучение всей армии страны
Сменили камуфляж на костюмы: в Бурятии начали массовое превращение боевого опыта в прибыльный бизнес
Инспектор ДПС ловит водителя на слове: какие фразы на обочине гарантируют вам крупный штраф

Привычный график найма рухнул: кадровый голод в России внес жесткие правки в планы компаний

Общество » Практика » Как заработать

Летний сезон традиционно считается периодом затишья на рынке труда, когда деловая активность падает из-за массовых отпусков топ-менеджмента и кадровых служб. Многие компании предпочитают замораживать наем до осени, а соискатели откладывают обновление резюме до сентября. Тем не менее, текущая ситуация в экономике заставляет бизнес корректировать привычные графики подбора персонала.

Прямой разговор
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Прямой разговор

Дефицит кадров меняет правила летнего найма

Несмотря на сезонный спад, кадровый голод в ряде отраслей не позволяет работодателям полностью прекратить поиск сотрудников. В условиях нехватки специалистов автоотбор кандидатов продолжается даже в июле. Как cообщает Газета.Ru со ссылкой на гендиректора GdeRabota.ru Екатерину Агаеву, летом конкуренция среди претендентов на место заметно ниже, что дает активным соискателям весомое преимущество при трудоустройстве.

"Действительно, летнее затишье — это миф для тех, кто ищет работу в реальном секторе экономики, где потребность в людях только растет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Наибольшая востребованность в кадрах сейчас наблюдается в сфере логистики, ритейла, общепита и туризма. По данным Агаевой, на эти направления приходится около 55% от всех открытых вакансий 2026 года. При этом количество предложений в Москве сократилось: если в мае 2023 года насчитывалось 432 тысячи вакансий, то к маю 2026-го их число упало до 360 тысяч.

Отраслевая специфика и трансформация рынка

В индустриальном секторе спрос на рабочих остается стабильно высоким вне зависимости от календаря. Промышленности постоянно требуются электромонтеры, сварщики и операторы станков с ЧПУ. В то же время набор в офисный сегмент и на управленческие позиции действительно тормозится, так как ответственные за принятие решений лица зачастую находятся вне зоны доступа.

Рынок труда в 2026 году демонстрирует переход от диктатуры соискателя к более сбалансированной модели. Компании стали более избирательными и не готовы нанимать первого встречного, даже несмотря на дефицит. Тем, кто планирует сменить работу, эксперты рекомендуют использовать летние месяцы, чтобы спокойнее пройти все этапы отбора до начала осеннего ажиотажа.

Ответы на популярные вопросы о поиске работы летом

Стоит ли искать работу в июле и августе?

Да, это благоприятное время из-за сниженной конкуренции. Пока другие отдыхают, ваши шансы на быстрое рассмотрение отклика возрастают.

В каких сферах больше всего вакансий летом?

Традиционными лидерами являются транспорт, доставка, гостиничный бизнес и сфера услуг, где нагрузка в теплое время года только увеличивается.

Правда ли, что летом зарплатные предложения ниже?

Уровень предлагаемого дохода зависит от дефицита кадров в отрасли, а не от сезона, поэтому зарплаты остаются рыночными.

Почему процесс найма может затянуться?

Основная причина — сложность в согласовании финального этапа собеседования, если ключевые руководители находятся в отпуске.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Авто
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Туризм
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Последние материалы
Хитрые огородники спрятали лейки: суровое воспитание корней обеспечило рекордную сладость
Привычный график найма рухнул: кадровый голод в России внес жесткие правки в планы компаний
Мир больше не в приоритете: Брюссель подписал приговор европейской экономике ради одной цели
Дроны вместо саперных лопаток: Южная Корея начала тотальное переобучение всей армии страны
Инспектор ДПС ловит водителя на слове: какие фразы на обочине гарантируют вам крупный штраф
Сменили камуфляж на костюмы: в Бурятии начали массовое превращение боевого опыта в прибыльный бизнес
Комнатные цветы чахнут в зной: главные ошибки в уходе, от которых вянет даже кактус
Больше, чем просто рыба: 10 способов сделать скумбрию самым ожидаемым блюдом на вашем столе
Чудовищное совпадение: находка на окраине Солнечной системы лишила покоя мировое ученое сообщество
Пекин разворачивает энергетическую махину: отрасль ждет тотальный и необратимый передел влияния
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.