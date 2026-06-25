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Учителя превращаются в лишний балласт: прогресс неумолимо вытесняет привычные методы обучения

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Интеграция искусственного интеллекта в систему обучения становится вызовом для современной педагогики. Оптимизация процесса получения знаний требует пересмотра роли учителя, который постепенно освобождается от рутинной трансляции данных, уступая место технологиям. Актуальные изменения в подходах к передаче информации требуют поиска новых стандартов эффективности.

учитель у доски
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
учитель у доски

Трансформация педагогической модели

Доцент кафедры вычислительной математики и программирования Московского авиационного института Дмитрий Сошников в интервью Газете.Ru пояснил, что нейросети способны взять на себя 80% образовательных функций. Эксперт напоминает о научно-фантастической модели из книги Нила Стивенсона, где 90% нагрузки ложится на искусственный интеллект, а оставшаяся часть — на человека, чья роль сводится к поддержке эмпатии и мотивации.

По мнению Сошникова, задачей преподавателя остаётся формирование мировоззрения, жизненных принципов и общей культуры обучающегося. При этом само использование технологий провоцирует появление новых проблем, так как проверка самостоятельности студенческих работ становится практически невозможной. Авторы системы образования вынуждены усложнять задания, делая ставку на развитие критического мышления вместо механического усвоения материала.

"Когда мы внедряем алгоритмы в учебный процесс, важно помнить, что техника лишь инструмент. Она не заменяет социального взаимодействия, а принуждает учителя стать не источником справочных данных, а наставником, который помогает ориентироваться в потоке сгенерированного контента", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по интеллектуальной собственности Виктория Лебедева.

Перспективы взаимодействия человека и алгоритмов

Ключевым вызовом для образовательного сообщества остается проектирование баланса между машинным обучением и участием педагога. Качественное образование подразумевает сохранение контроля за содержанием, даже если техническую сторону обеспечения академической работы выполняют умные алгоритмы.

Ответы на популярные вопросы о применении ИИ в образовании

Может ли ИИ полностью заменить учителя?

Нет, нейросети лишены эмпатии и способности воспитывать личность, поэтому роль педагога сохраняется в качестве наставника и вдохновителя.

Как изменится сложность заданий в вузах?

Преподаватели вынуждены усложнять форматы проверок, переходя к аналитическим задачам, требующим критического подхода, который трудно имитировать алгоритмам.

Какие функции обучения удобнее всего передать машинам?

В первую очередь это передача базовых теоретических знаний, проверка простых тестов и предоставление справочной информации в режиме 24/7.

Почему важно развивать критическое мышление у студентов?

В условиях доступности систем ИИ обучающийся должен уметь проверять факты и интерпретировать ответы машины, не доверяя им слепо.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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