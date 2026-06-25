В Госдуме выступили против новой поблажки школьникам: семейный отпуск грозит сломать учебную цепочку

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Общество

Законодательное закрепление права на пропуски занятий может разрушить системность знаний учеников, уверен депутат ГД, член комитета по просвещению, публицист Анатолий Вассерман. В комментарии для Pravda.Ru депутат объяснил, почему существующий порядок взаимодействия семьи и школы эффективнее новых бюрократических инициатив.

школа
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
школа

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ввести так называемый семейный образовательный отпуск. Согласно инициативе, родителям хотят разрешить официально освобождать детей от уроков на срок до пяти дней в году без объяснения медицинских причин. Подобные идеи возникают на фоне дискуссий о чрезмерной нагрузке, в ходе которых специалисты оценивают риски, которые несет школьная реформа для качества подготовки учащихся.

Вассерман отметил, что на практике у школьников и сейчас нет серьезных препятствий для того, чтобы при необходимости отпроситься из учебного заведения на короткий срок. Зачастую это решается по медицинским показаниям, так как многие дети действительно работают на пределе возможностей. Однако любая пауза в обучении неизбежно ведет к потере важного материала.

"Когда школьника нет в учебном заведении, он неизбежно пропускает какую-то часть школьной программы. И зачастую ему потом трудно наверстать упущенное. А любая учебная программа, в том числе и школьная, состоит вовсе не из каких-то разрозненных фактов. Она состоит из закономерностей, которые взаимосвязаны", — пояснил он. 

По мнению депутата, современное образование восстанавливается после попыток внедрить западную систему зазубривания разрозненных данных. Сегодня в России вновь делают упор на понимание фундаментальных связей. В таких условиях даже кратковременное отсутствие ученика создает пробелы, мешающие освоению последующих тем. 

"Я думаю, что лучше не закреплять такую возможность законодательно, а оставить действующий порядок, когда ученики и их родители сами решают, пропускать занятия или нет, — но не с позиции "и так сойдет", а с пониманием своих сил и ответственности", — добавил парламентарий.

Вассерман подчеркнул: если семья решается на временный отъезд, ответственный ученик должен заранее изучить программу пропущенных дней. Вопрос заключается не в формальном пребывании за партой, а в сохранении логической цепочки знаний. 

Помимо организационных сложностей, на посещаемость влияют и внешние условия. Так, в некоторых регионах аномальная жара заставляет власти пересматривать регламенты присутствия детей в классах. Параллельно с этим обсуждается и содержание занятий: психологи полагают, что внедрение интеллектуальных игр, таких как шахматы в школах, поможет лучше развить когнитивные способности, позволяя детям быстрее усваивать материал.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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