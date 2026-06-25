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В Госдуме раскрыли главный подвох стажировок: молодых специалистов защитят от бесплатного труда

Общество

Работодатели перестанут опасаться найма выпускников без опыта благодаря введению четких правил стажировок, заявила депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с Pravda.Ru парламентарий отметила, что новый механизм защитит молодых специалистов от бесплатной эксплуатации и гарантирует им официальное трудоустройство при успешном освоении навыков.

стажировка
Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
стажировка

Ранее в Трудовом кодексе РФ категория "стажеры" юридически не была закреплена, статус этой группы трудящихся оставался неопределенным. По словам депутата Госдумы Андрея Исаева, законодательное признание этой категории позволит вывести отношения между бизнесом и вчерашними студентами в правовое поле, передает NEWS.ru.

Бессараб пояснила, что текущая ситуация на рынке труда создает барьеры для обеих сторон: компании боятся низкого качества квалификации новичков, а выпускники вузов и колледжей лишены возможности пройти полноценный испытательный срок. Законодательные изменения призваны превратить стажировку в прозрачный инструмент отбора персонала. При этом эксперты напоминают, что для многих выпускников колледжей упростили доступ к рабочим местам через новые модели оценки навыков.

"Работодатели зачастую опасаются принимать на работу молодых специалистов, поскольку для них не назначается испытательный срок. А молодым специалистом считается тот, кто только окончил обучение по высшей или средне-специальной программе. В результате страдают обе стороны: работодатель не уверен в качестве квалификации работника, а специалист не может трудоустроиться. Стажировка позволяет прозрачно и понятно заключить договор с таким специалистом — сроком не более шести месяцев", — отметила она.

Такой подход исключает риск того, что человек будет предоставлен сам себе. Если стажер справляется с задачами, компания обязана подписать полноценный трудовой договор по истечении полугода. Юристы подчеркивают, что проблемы работы без договора по-прежнему остаются актуальными для тех, кто соглашается на неформальную занятость.

"Многие работодатели пользуются молодыми сотрудниками: берут человека на стажировку, два-три месяца его фактически эксплуатируют, а затем с минимальной оплатой или вообще без нее просят покинуть место работы под предлогом, что он не подходит. С новыми правилами будет невозможно отказать молодому специалисту в назначении наставника, а значит, и в освоении навыков и профессии. А если стажировка прошла успешно, по истечении шести месяцев с таким сотрудником в обязательном порядке заключается трудовой договор", — добавила депутат.

Парламентарий подчеркнула, что для стажера это возможность получить реальные навыки. Работодатель, пояснила она, не станет назначать наставника и оформлять необходимые документы, если человек ему не нужен. По сути, стажировка становится проверкой для молодого специалиста: если он ее не проходит, трудовой договор может быть не заключен. В то же время, отметила парламентарий, это компромисс, который позволяет обеим сторонам оценить друг друга и принять решение о дальнейшем сотрудничестве.

Для тех, кто только начинает свой путь, важно помнить, что любая официальная деятельность формирует базу для будущего. Даже первый трудовой договор закладывает основы страхового стажа. Однако при поиске места стоит проверять репутацию компании, так как на порталах часто встречаются вакансии-пустышки на рынке труда, создающие иллюзию широкого выбора.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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