Ваше чутье вас обмануло: развитие нейросетей стерло грань между творчеством и кодом

Вы уверены, что отличите работу нейросети от человеческого творчества? Скорее всего, вы переоцениваете свои силы. Семь из десяти опрошенных интернет-пользователей искренне считают себя экспертами в вопросе "цифровой подлинности". Но реальность куда прозаичнее.

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Робот

Иллюзия экспертности

Данные, предоставленные специалистами LibraChat и FAVES Communications, бьют по самолюбию пользователей. Генеративные модели совершенствуются слишком быстро. Грань между "живым" мазком кисти и вычислениями алгоритма стирается. Люди продолжают играть в детективов, не подозревая, что исходные инструменты стали качественнее.

"Уверенность респондентов в своем умении определять "авторство" контента часто далека от реальности: по мере развития генеративных инструментов видимых отличий между творчеством ИИ и человека становится все меньше", — отметила основатель коммуникационного агентства FAVES Communications Юлия Царева.

Возрастной разрыв восприятия

Молодежь оказалась скромнее — только 56% респондентов до 30 лет верят в свой нюх. Старшее поколение (31-40 лет) напротив — 85% участников уверены, что легко распознают "подделку". Разница в данных поражает.

Возрастная группа Доля уверенных в себе (%) 18-30 лет 56% 31-40 лет 85% 41-50+ лет 62-64%

Пока аудитория пытается угадать автора, многие ищут место работы, где ценят реальный креатив. Однако рынок труда трансформируется прямо сейчас.

Отношение к "машинному" искусству

Четверть россиян смотрят на ИИ-контент с симпатией. Иллюстрации нравятся 27%, видео — 25%, тексты — 22%. Остальные либо нейтральны, либо раздражены. Треть опрошенных чувствует обман, особенно когда речь заходит о нейросетевых видео (34%) и текстах (33%).

"В креативной индустрии становится все больше специалистов, которые успешно объединяют свой ручной труд и ИИ-инструменты, тщательно продумывая промпты и дорабатывая результат вручную. Такой подход к работе зачастую помогает не только сократить количество рутины и сэкономить время, но и получить более высокое качество. Умение создавать при помощи ИИ контент, неотличимый от человеческого, — это главный критерий мастерства автора, который управляет ИИ-инструментом, и показатель уровня используемой модели", — подчеркнула эксперт по практическому применению ИИ в бизнесе платформы искусственного интеллекта LibraChat Марианна Базаркулова.

Важно понимать, что нарушение личных границ в цифровом пространстве происходит не только со стороны алгоритмов. Человек, умеющий управлять нейросетью — это профессионал нового формата.

Почему вы ошибаетесь?

Вы опираетесь на старые визуальные "баги": кривые пальцы, лишние части тела. Современные версии нейросетей исправляют эти ошибки мгновенно. Ваше "чутье" устарело на полгода. В этой гонке технологий побеждает тот, кто не пытается "вычислить бота", а оценивает конечную ценность продукта.

Ответы на популярные вопросы о нейросетях

Можно ли гарантированно отличить ИИ от человека?

Нет. Профессиональные авторы дорабатывают результат вручную, устраняя любые признаки генерации.

Почему молодежь менее уверена в своих знаниях?

Молодые люди чаще взаимодействуют с контентом и лучше знакомы с возможностями современных нейронных сетей, поэтому меньше доверяют субъективным оценкам.

Является ли контент нейросети обманом?

Большая часть аудитории воспринимает анонимное использование нейросетей без маркировки как скрытый обман.

Что лучше: человек или машина?

Эффективные специалисты объединяют инструменты, используя ИИ для снижения рутины, а свой талант — для создания уникальных смыслов.

"Инструменты сами по себе нейтральны — всё решает рука эксперта, который ставит задачу алгоритму. Мы видим, как критическое восприятие часто подменяет глубокое знание технологий", — констатировал специалист по цифровым коммуникациям Игорь Петров.

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