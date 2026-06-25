Государство готовит масштабные перемены для семей: последствия инициативы напугали представителей бизнеса

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Общество » Семья » Кошелек

В Государственной думе рассматривают возможность введения гарантированных выплат для матерей, размер которых не будет опускаться ниже минимального уровня оплаты труда. Такая мера нацелена на укрепление материальной базы домохозяйств и поддержку рождаемости. Однако вместе с финансовыми плюсами инициатива несет риски для профессиональной траектории женщин, которые могут надолго покинуть рынок занятости.

Молодая мама с ребенком
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая мама с ребенком

Угрозы для карьеры и бюджетные риски

Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский в интервью Газете.Ru подчеркнул, что длительное нахождение на гособеспечении чревато потерей квалификации и трудностями с последующим трудоустройством. По его словам, наниматели могут начать предвзято относиться к молодым соискательницам, заранее видя в них кандидатов на многолетний оплачиваемый отпуск. 

Проект потребует колоссальных вливаний из казны, источник которых пока не определен. Существует и опасность обесценивания пособия из-за инфляции, если механизмы индексации не будут прописаны максимально четко.

"Для эффективности программы необходимо четко определить условия получения выплат: в частности, они могут предоставляться на период активного ухода за ребенком, например, до достижения им трехлетнего возраста, а время получения такой поддержки целесообразно засчитывать в страховой пенсионный стаж", — подчеркнул Трепольский.

"Внедрение фиксированной оплаты материнского труда может стать важным подспорьем для жителей провинции, где доходы традиционно ниже столичных", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Социальный эффект и условия программы

Наибольшую пользу от нововведения, по оценкам аналитиков, ощутят одинокие матери и многодетные семьи, которым станет проще закрывать повседневные траты. Наличие фиксированного дохода позволит людям реже обращаться в микрофинансовые организации за займами под высокие проценты. При этом важно учитывать, что сегодня многие зумеры поставили работе жесткие рамки, ставя на первое место баланс между жизнью и карьерой, что совпадает с философией государственной поддержки родительства.

Экспертное сообщество сходится во мнении, что "материнская зарплата" должна быть лишь частью комплексной демографической политики. Кроме прямых выплат, необходимо развивать инфраструктуру социальных услуг и гибкие формы занятости. Это позволит избежать полной изоляции женщин от реального сектора экономики и сохранит их конкурентоспособность на рынке труда после завершения декретного периода.

Ответы на популярные вопросы о материнской зарплате

Каким будет размер материнской зарплаты?

Согласно обсуждаемой инициативе, сумма ежемесячной выплаты должна быть не ниже установленного в стране минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Кто сможет рассчитывать на получение данных средств?

Предполагается, что приоритетными получателями станут многодетные матери, женщины, воспитывающие детей в одиночку, и семьи с низким уровнем общего дохода.

Не приведет ли это к отказу работодателей нанимать женщин?

Такой риск существует, так как бизнес может опасаться длительного отсутствия сотрудниц на рабочем месте, поэтому эксперты предлагают внедрять механизмы защиты трудовых прав.

Будет ли период получения выплаты засчитан в трудовой стаж?

Специалисты рекомендуют включать время ухода за ребенком при получении "материнской зарплаты" в страховой пенсионный стаж для обеспечения будущей пенсии.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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