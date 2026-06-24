Домашним агрессорам оставят меньше воздуха: Госдума нацелилась на серую зону в законе

Наказание за физическую агрессию должно быть одинаково строгим вне зависимости от того, где произошел инцидент — в общественном месте или за закрытыми дверями квартиры, считает депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Свое мнение о необходимости унификации законодательных норм парламентарий высказала в комментарии для Pravda.Ru.

Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ссора близких людей

Ранее депутат от фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила на отзыв в правительство законопроект, предлагающий поправки в Уголовный кодекс для усиления борьбы с домашним насилием. Инициатива подразумевает расширение действия статьи 116 УК РФ на случаи, когда побои наносятся совершеннолетним родственникам, беременным женщинам и лицам, находящимся в материальной или другой зависимости от агрессора. На текущий момент физическая агрессия в семье зачастую влечет лишь административную ответственность.

Бессараб подчеркнула, что разделение преступлений по территориальному признаку недопустимо. По ее словам, санкции для тех, кто наносит телесные повреждения, должны быть сбалансированы как в административном, так и в уголовном процессах.

"На мой взгляд, наказание должно быть сбалансированным как в административном, так и в уголовном процессе. Санкции за нанесение побоев и телесных повреждений должны быть равными — вне зависимости от того, произошло ли это на улице или дома. Если увечья наносит близкий человек, это еще тяжелее, поскольку добавляется серьезная психологическая травма. Поэтому, особенно в уголовном законодательстве, следует установить единые нормы и санкции для нарушителей, независимо от того, в отношении кого и в какой структуре был нарушен закон", — сказала она.

Депутат отметила, что закон должен защищать граждан одинаково вне зависимости от структуры отношений между сторонами конфликта. При этом законодательство уже предусматривает особый подход к защите интересов несовершеннолетних. Эксперты фиксируют, что современные цифровые технологии позволяют более эффективно собирать доказательства в подобных делах.

Бессараб напомнила, что Уголовный кодекс учитывает уязвимые категории населения, и если преступление совершено в отношении ребенка, беременной женщины, женщины, пожилого лица или лица, заведомо находящегося в зависимом положении от преступника, это является отягчающим обстоятельством. Обеспечение безопасности таких граждан остается приоритетом, особенно когда речь идет про нарушение прав ребенка.

"Нельзя делить преступления по месту совершения — уличное или домашнее — равно как и делить преступников в зависимости от того, совершен ли проступок в отношении близкого или дальнего родственника. Уголовное законодательство должно устанавливать единые санкции для всех нарушителей, независимо от места преступления и степени родства с жертвой", — подытожила парламентарий.

Вопрос ужесточения ответственности остается дискуссионным. Некоторые аналитики указывают на возможные социальные сдвиги в случае радикального изменения уголовных норм. В то же время сторонники реформ настаивают на необходимости прямого воздействия на причины затяжных конфликтов, отмечая, что текущие правила разводов и медиации не всегда помогают защитить жертв насилия.

Читайте также

Экспертная проверка: Эксперт по социальной политике и демографии регионов Эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова