Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленый ад хранил это веками: археологи прорубились к пирамидам через непролазные чащи Калакмуля
Холодное лакомство для тех, кто следит за фигурой: десерт, который можно есть без чувства вины
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Традиции зодчества встретились с дерзким модерном: в Тюмени завершили работу над масштабным проектом
Индийский бизнес экстренно переписывает бюджеты: защита данных стала вопросом физического выживания
Секреты вечнозеленого сада: как добиться от туи того самого насыщенного цвета
Личные данные утекают в сеть: россиян предупредили о фатальной ошибке при использовании чат-ботов
Секретный рецепт из СССР: как приготовить ту самую "Коровку", которая тает во рту
Врачебная интуиция проиграла коду: китайский разум показал пугающую точность в диагностике

Эти иностранные языки станут пропуском в будущее: работодатели часто ищут именно таких специалистов

Общество

Английский остается безусловным лидером среди иностранных языков — он требуется в 89% вакансий, где указано знание языка. Однако китайский стремительно набирает обороты, занимая вторую строчку с 5,5% упоминаний в вакансиях и 26% среди школьников, изучающих второй иностранный. К таким выводам пришла онлайн-школа Skyeng, проанализировав тренды на рынке образования, международного бизнеса и спрос учеников, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

студенты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
студенты

Несмотря на распространенность онлайн-переводчиков и нейросетей, английский остается основным языком международного общения, бизнеса, науки, технологий и образования. Большинство международных вакансий, образовательных программ и профессиональных материалов по-прежнему требуют хотя бы базового владения английским.

Китайский язык за последние годы окончательно перестал восприниматься как нишевый навык. Китай остается одним из крупнейших экономических партнеров многих стран, а специалисты со знанием китайского востребованы в логистике, торговле, производстве, финансах и IT. Кроме того, интерес к китайскому продолжает расти среди школьников: ранее аналитика Skyeng показала, что именно этот язык россияне чаще всего готовы выбирать в качестве второго иностранного — на его долю приходится 26% учеников.

Третьим перспективным языком эксперты называют испанский. На нем говорят более чем в 20 странах мира, а знание испанского открывает возможности не только для путешествий, но и для работы с рынками Латинской Америки, которые становятся все более интересными для международного бизнеса. Испанский сейчас на третьем месте по популярности: его выбирают в качестве второго иностранного языка 25% россиян, при этом в вакансиях он упоминается в 1,4% случаев.

Четвертое место занимает японский язык. Он становится все более востребованным в сферах технологий, игровой индустрии, анимации и инженерии. Япония остается одной из ведущих экономик мира, а компании вроде Sony, Toyota и Nintendo формируют устойчивый спрос на специалистов, которые могут работать с японским рынком. Знание языка особенно важно для тех, кто рассматривает карьеру в международных технологических индустриях. Японский выбирают в качестве второго иностранного 5% россиян.

Замыкает пятерку немецкий язык. Германия остается крупнейшей экономикой Европы, а немецкий востребован среди специалистов инженерных, технических и производственных направлений. Кроме того, он сохраняет популярность среди тех, кто рассматривает обучение или карьеру в европейских странах. Также высок спрос на преподавателей немецкого — это второй и третий по популярности иностранные языки, которые российские дети изучают в школе. Немецкий язык на данный момент на четвертом месте по популярности: его выбирают в качестве второго иностранного 17% россиян.

Как отмечает академический директор Skyeng Анастасия Екушевская, если еще десять лет назад большинство выбирали язык в первую очередь для путешествий, то сейчас мотивация стала гораздо более практичной — люди изучают языки для работы на международных рынках, поступления в зарубежные университеты или получения конкурентного преимущества в профессии. Поэтому наряду с английским растет интерес к китайскому, а также к языкам регионов, которые усиливают свое влияние в мировой экономике.

"Важно понимать, что самым перспективным остается не тот язык, который находится на вершине мировых рейтингов, а тот, который соответствует личным целям человека. Однако именно английский, китайский, испанский, японский и немецкий будут создавать наибольшее количество новых возможностей в ближайшие годы", — отметила Екушевская.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Военные новости
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Штурмовать больше некому: украинское командование выбрало новую тактику для ударов по Москве
Мир. Новости мира
Штурмовать больше некому: украинское командование выбрало новую тактику для ударов по Москве
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Происшествия
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Миллиарды долларов уходят за рубеж: Госдума готовит жесткий ответ на массовый вывод капитала
Миллиарды долларов уходят за рубеж: Госдума готовит жесткий ответ на массовый вывод капитала
Последние материалы
Индийский бизнес экстренно переписывает бюджеты: защита данных стала вопросом физического выживания
Секреты вечнозеленого сада: как добиться от туи того самого насыщенного цвета
Личные данные утекают в сеть: россиян предупредили о фатальной ошибке при использовании чат-ботов
Секретный рецепт из СССР: как приготовить ту самую "Коровку", которая тает во рту
Врачебная интуиция проиграла коду: китайский разум показал пугающую точность в диагностике
В почтовых ящиках россиян наведут жесткий порядок: перемены затронули основы жилищного быта
Минимум шансов на успех: старые методы поиска внеземного разума завели науку в тупик
Пышная хвоя начинается не с удобрений: эти процедуры решат судьбу туи на весь сезон
Идеальное "жилье" для парфюма: простые правила, которые продлят жизнь аромату вдвое
Водители в РФ массово верят в сказки об импортном бензине: почему этот миф давно устарел
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.