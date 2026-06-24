Эти иностранные языки станут пропуском в будущее: работодатели часто ищут именно таких специалистов

Английский остается безусловным лидером среди иностранных языков — он требуется в 89% вакансий, где указано знание языка. Однако китайский стремительно набирает обороты, занимая вторую строчку с 5,5% упоминаний в вакансиях и 26% среди школьников, изучающих второй иностранный. К таким выводам пришла онлайн-школа Skyeng, проанализировав тренды на рынке образования, международного бизнеса и спрос учеников, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

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Несмотря на распространенность онлайн-переводчиков и нейросетей, английский остается основным языком международного общения, бизнеса, науки, технологий и образования. Большинство международных вакансий, образовательных программ и профессиональных материалов по-прежнему требуют хотя бы базового владения английским.

Китайский язык за последние годы окончательно перестал восприниматься как нишевый навык. Китай остается одним из крупнейших экономических партнеров многих стран, а специалисты со знанием китайского востребованы в логистике, торговле, производстве, финансах и IT. Кроме того, интерес к китайскому продолжает расти среди школьников: ранее аналитика Skyeng показала, что именно этот язык россияне чаще всего готовы выбирать в качестве второго иностранного — на его долю приходится 26% учеников.

Третьим перспективным языком эксперты называют испанский. На нем говорят более чем в 20 странах мира, а знание испанского открывает возможности не только для путешествий, но и для работы с рынками Латинской Америки, которые становятся все более интересными для международного бизнеса. Испанский сейчас на третьем месте по популярности: его выбирают в качестве второго иностранного языка 25% россиян, при этом в вакансиях он упоминается в 1,4% случаев.

Четвертое место занимает японский язык. Он становится все более востребованным в сферах технологий, игровой индустрии, анимации и инженерии. Япония остается одной из ведущих экономик мира, а компании вроде Sony, Toyota и Nintendo формируют устойчивый спрос на специалистов, которые могут работать с японским рынком. Знание языка особенно важно для тех, кто рассматривает карьеру в международных технологических индустриях. Японский выбирают в качестве второго иностранного 5% россиян.

Замыкает пятерку немецкий язык. Германия остается крупнейшей экономикой Европы, а немецкий востребован среди специалистов инженерных, технических и производственных направлений. Кроме того, он сохраняет популярность среди тех, кто рассматривает обучение или карьеру в европейских странах. Также высок спрос на преподавателей немецкого — это второй и третий по популярности иностранные языки, которые российские дети изучают в школе. Немецкий язык на данный момент на четвертом месте по популярности: его выбирают в качестве второго иностранного 17% россиян.

Как отмечает академический директор Skyeng Анастасия Екушевская, если еще десять лет назад большинство выбирали язык в первую очередь для путешествий, то сейчас мотивация стала гораздо более практичной — люди изучают языки для работы на международных рынках, поступления в зарубежные университеты или получения конкурентного преимущества в профессии. Поэтому наряду с английским растет интерес к китайскому, а также к языкам регионов, которые усиливают свое влияние в мировой экономике.

"Важно понимать, что самым перспективным остается не тот язык, который находится на вершине мировых рейтингов, а тот, который соответствует личным целям человека. Однако именно английский, китайский, испанский, японский и немецкий будут создавать наибольшее количество новых возможностей в ближайшие годы", — отметила Екушевская.