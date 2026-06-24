Личные данные утекают в сеть: россиян предупредили о фатальной ошибке при использовании чат-ботов

Дезинформация, риск утечки конфиденциальных данных и доступ несовершеннолетних к запрещенному контенту стали главными угрозами при использовании ИИ-сервисов в России. Как выяснилось, миллионы граждан доверяют нейросетям решение критических задач, не осознавая базовых опасностей. Эксперт по безопасности ИИ UserGate Светлана Газизова в интервью изданию Газета.Ru подчеркнула, что избыточное доверие к чат-ботам уже приводит к реальным финансовым потерям и срывам планов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка разговаривает с ИИ

Ловушка доверия и механизмы ошибок ИИ

Одной из наиболее распространенных проблем является слепая вера в точность ответов нейросетей при планировании поездок или оформлении документов. По словам Газизовой, известны случаи, когда семьи лишались отпуска и денег из-за ложных справок ИИ о визовом режиме, поскольку система задействует случайные источники без верификации их надежности. Чтобы избежать подобных инцидентов, необходимо максимально конкретизировать запросы, требуя от алгоритмов опираться исключительно на официальные государственные порталы и сайты посольств.

"Чрезмерная цифровизация общения и работы с данными требует двойного контроля, так как любая ошибка в коде или базе обучения ИИ транслируется пользователю как абсолютная истина", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Проблема безопасности касается и детей, которые могут получить через языковые модели информацию о деструктивном поведении или запрещенных веществах. Мировые регуляторы уже реагируют на эти вызовы, ужесточая контроль над ИИ-сервисами. Остро стоит и вопрос сохранности личных сведений, ведь данные, передаваемые ботам, часто используются для дообучения моделей или перехватываются третьими лицами.

Конфиденциальность под ударом

Эксперты фиксируют регулярные утечки, вызванные доступом искусственного интеллекта к корпоративным и персональным архивам. Светлана Газизова предупредила, что категорически нельзя загружать в чат-боты сканы паспортов или финансовые отчеты. Любая чувствительная информация, попавшая в облачный сервис, фактически перестает быть частной собственностью и создает прямую угрозу безопасности.

Ранее специалисты в области кибербезопасности из "Лаборатории Касперского" уже классифицировали ИИ как одно из наиболее опасных цифровых вооружений будущего. В условиях, когда инфраструктурные риски в финансовом и технологическом секторах растут, критическое отношение к любым автоматизированным советам становится обязательным навыком для современного пользователя.

Ответы на популярные вопросы о рисках ИИ

Можно ли использовать чат-боты для работы с юридическими документами?

Использовать ИИ для первичного ознакомления можно, но загружать в него реальные тексты договоров или персональные данные запрещено из-за риска утечки и обучения модели на вашей информации.

Почему нейросети часто ошибаются в фактах?

Алгоритмы генерируют наиболее вероятное продолжение текста, основываясь на статистике, а не на реальном понимании фактов, что приводит к "галлюцинациям" и выдаче ложных сведений за истинные.

Как защитить ребенка от опасного контента в чат-ботах?

Необходимо использовать детские профили с установленными фильтрами и объяснять ребенку, что информация из сети требует обязательной проверки у взрослых или в проверенных источниках.

Безопасно ли передавать чат-боту данные о своих финансах для анализа?

Нет, такая информация может стать доступной разработчикам сервиса или злоумышленникам при взломе платформы, поэтому для финансового планирования лучше использовать локальные инструменты.

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