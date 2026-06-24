Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холодное лакомство для тех, кто следит за фигурой: десерт, который можно есть без чувства вины
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Традиции зодчества встретились с дерзким модерном: в Тюмени завершили работу над масштабным проектом
Индийский бизнес экстренно переписывает бюджеты: защита данных стала вопросом физического выживания
Секреты вечнозеленого сада: как добиться от туи того самого насыщенного цвета
Секретный рецепт из СССР: как приготовить ту самую "Коровку", которая тает во рту
Врачебная интуиция проиграла коду: китайский разум показал пугающую точность в диагностике
В почтовых ящиках россиян наведут жесткий порядок: перемены затронули основы жилищного быта
Минимум шансов на успех: старые методы поиска внеземного разума завели науку в тупик

Личные данные утекают в сеть: россиян предупредили о фатальной ошибке при использовании чат-ботов

Общество » Практика » Как отстоять права

Дезинформация, риск утечки конфиденциальных данных и доступ несовершеннолетних к запрещенному контенту стали главными угрозами при использовании ИИ-сервисов в России. Как выяснилось, миллионы граждан доверяют нейросетям решение критических задач, не осознавая базовых опасностей. Эксперт по безопасности ИИ UserGate Светлана Газизова в интервью изданию Газета.Ru подчеркнула, что избыточное доверие к чат-ботам уже приводит к реальным финансовым потерям и срывам планов.

Девушка разговаривает с ИИ
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка разговаривает с ИИ

Ловушка доверия и механизмы ошибок ИИ

Одной из наиболее распространенных проблем является слепая вера в точность ответов нейросетей при планировании поездок или оформлении документов. По словам Газизовой, известны случаи, когда семьи лишались отпуска и денег из-за ложных справок ИИ о визовом режиме, поскольку система задействует случайные источники без верификации их надежности. Чтобы избежать подобных инцидентов, необходимо максимально конкретизировать запросы, требуя от алгоритмов опираться исключительно на официальные государственные порталы и сайты посольств.

"Чрезмерная цифровизация общения и работы с данными требует двойного контроля, так как любая ошибка в коде или базе обучения ИИ транслируется пользователю как абсолютная истина", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Проблема безопасности касается и детей, которые могут получить через языковые модели информацию о деструктивном поведении или запрещенных веществах. Мировые регуляторы уже реагируют на эти вызовы, ужесточая контроль над ИИ-сервисами. Остро стоит и вопрос сохранности личных сведений, ведь данные, передаваемые ботам, часто используются для дообучения моделей или перехватываются третьими лицами.

Конфиденциальность под ударом

Эксперты фиксируют регулярные утечки, вызванные доступом искусственного интеллекта к корпоративным и персональным архивам. Светлана Газизова предупредила, что категорически нельзя загружать в чат-боты сканы паспортов или финансовые отчеты. Любая чувствительная информация, попавшая в облачный сервис, фактически перестает быть частной собственностью и создает прямую угрозу безопасности.

Ранее специалисты в области кибербезопасности из "Лаборатории Касперского" уже классифицировали ИИ как одно из наиболее опасных цифровых вооружений будущего. В условиях, когда инфраструктурные риски в финансовом и технологическом секторах растут, критическое отношение к любым автоматизированным советам становится обязательным навыком для современного пользователя.

Ответы на популярные вопросы о рисках ИИ

Можно ли использовать чат-боты для работы с юридическими документами?

Использовать ИИ для первичного ознакомления можно, но загружать в него реальные тексты договоров или персональные данные запрещено из-за риска утечки и обучения модели на вашей информации.

Почему нейросети часто ошибаются в фактах?

Алгоритмы генерируют наиболее вероятное продолжение текста, основываясь на статистике, а не на реальном понимании фактов, что приводит к "галлюцинациям" и выдаче ложных сведений за истинные.

Как защитить ребенка от опасного контента в чат-ботах?

Необходимо использовать детские профили с установленными фильтрами и объяснять ребенку, что информация из сети требует обязательной проверки у взрослых или в проверенных источниках.

Безопасно ли передавать чат-боту данные о своих финансах для анализа?

Нет, такая информация может стать доступной разработчикам сервиса или злоумышленникам при взломе платформы, поэтому для финансового планирования лучше использовать локальные инструменты.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель
Сейчас читают
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Мир. Новости мира
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Овощи
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Ботвы много, а завязей ноль? Три проверенных способа вернуть томатам высокую урожайность
Овощи
Ботвы много, а завязей ноль? Три проверенных способа вернуть томатам высокую урожайность
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Миллиарды долларов уходят за рубеж: Госдума готовит жесткий ответ на массовый вывод капитала
Миллиарды долларов уходят за рубеж: Госдума готовит жесткий ответ на массовый вывод капитала
Последние материалы
Индийский бизнес экстренно переписывает бюджеты: защита данных стала вопросом физического выживания
Секреты вечнозеленого сада: как добиться от туи того самого насыщенного цвета
Личные данные утекают в сеть: россиян предупредили о фатальной ошибке при использовании чат-ботов
Секретный рецепт из СССР: как приготовить ту самую "Коровку", которая тает во рту
Врачебная интуиция проиграла коду: китайский разум показал пугающую точность в диагностике
В почтовых ящиках россиян наведут жесткий порядок: перемены затронули основы жилищного быта
Минимум шансов на успех: старые методы поиска внеземного разума завели науку в тупик
Пышная хвоя начинается не с удобрений: эти процедуры решат судьбу туи на весь сезон
Идеальное "жилье" для парфюма: простые правила, которые продлят жизнь аромату вдвое
Водители в РФ массово верят в сказки об импортном бензине: почему этот миф давно устарел
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.