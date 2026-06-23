Депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин критически оценил новый законопроект о введении уголовного наказания за домашнее насилие. Парламентарий выразил опасение, что подобные жесткие меры могут негативно отразиться на институте брака в стране. В настоящий момент инициатива, предложенная Ксенией Горячевой, направлена на рассмотрение в правительство, однако в профильном комитете Госдумы по защите семьи уже высказывают сомнения в её целесообразности из-за риска отпугнуть молодежь от создания семьи.
Вячеслав Калинин подчеркнул, что законодательный запрет с перспективой реальных тюремных сроков может спровоцировать массовый отказ россиян от официальной регистрации отношений. По его мнению, у мужчин появятся серьезные поводы для беспокойства из-за возможных импульсивных заявлений в полицию со стороны супруг. При этом правовая база уже содержит механизмы наказания за нанесение телесных повреждений, что делает дублирующие нормы избыточными.
"Семейная иерархия и внутренние конфликты часто требуют психологического вмешательства, а не только административного давления, так как атмосфера в доме напрямую влияет на характер и будущее детей", — объяснила в беседе с Pravda Ru психолог Надежда Осипова.
Статистика семейного неблагополучия и без новых законов выглядит тревожно: как отмечает Общественная служба новостей со ссылкой на Вячеслава Калинина, сейчас распадаются восемь из десяти супружеских пар. Депутат уверен, что в случае утверждения поправок этот показатель может достичь абсолютного максимума, лишив молодых людей мотивации брать на себя семейные обязательства.
Несмотря на наличие в Уголовном кодексе статей за причинение вреда здоровью, авторы новой инициативы настаивают на необходимости выделения домашнего насилия в отдельный состав. Критики же полагают, что это лишь усилит кризис доверия между партнерами. Сегодня влияние семьи на личность остается определяющим фактором, и резкое вмешательство государства в частную жизнь может привести к непредсказуемым социальным последствиям.
Вопрос о том, дойдет ли документ до полноценных чтений в нижней палате парламента, остается открытым до получения официального отзыва кабмина. На фоне общей тенденции, когда в стране фиксируется снижение потребления алкоголя, многие эксперты призывают делать ставку на профилактику и социальную работу, а не на расширение карательного инструментария. Тем временем парламентарии продолжают искать баланс между защитой граждан и сохранением традиционного уклада жизни.
Законопроект предполагает возвращение уголовной ответственности за факты физического воздействия внутри семьи, выделяя такие случаи в особую категорию дел.
Парламентарии полагают, что страх перед ложными доносами или чрезмерно жестким наказанием за бытовые ссоры лишит молодежь желания регистрировать отношения официально.
В текущем законодательстве предусмотрена административная ответственность за первый инцидент (ст. 6.1.1 КоАП РФ) и уголовная (ст. 116.1 УК РФ) при повторном нарушении или наличии вреда здоровью.
По прогнозам критиков инициативы, усиление юридического давления в семейных спорах может спровоцировать рост числа расторжений браков до критических значений.
Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.