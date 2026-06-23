Мужчины откажутся от штампов: жесткий прогноз о последствиях новой уголовной нормы для браков

Депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин критически оценил новый законопроект о введении уголовного наказания за домашнее насилие. Парламентарий выразил опасение, что подобные жесткие меры могут негативно отразиться на институте брака в стране. В настоящий момент инициатива, предложенная Ксенией Горячевой, направлена на рассмотрение в правительство, однако в профильном комитете Госдумы по защите семьи уже высказывают сомнения в её целесообразности из-за риска отпугнуть молодежь от создания семьи.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обручальное кольцо

Риски для семейных союзов и статистика разводов

Вячеслав Калинин подчеркнул, что законодательный запрет с перспективой реальных тюремных сроков может спровоцировать массовый отказ россиян от официальной регистрации отношений. По его мнению, у мужчин появятся серьезные поводы для беспокойства из-за возможных импульсивных заявлений в полицию со стороны супруг. При этом правовая база уже содержит механизмы наказания за нанесение телесных повреждений, что делает дублирующие нормы избыточными.

"Семейная иерархия и внутренние конфликты часто требуют психологического вмешательства, а не только административного давления, так как атмосфера в доме напрямую влияет на характер и будущее детей", — объяснила в беседе с Pravda Ru психолог Надежда Осипова.

Статистика семейного неблагополучия и без новых законов выглядит тревожно: как отмечает Общественная служба новостей со ссылкой на Вячеслава Калинина, сейчас распадаются восемь из десяти супружеских пар. Депутат уверен, что в случае утверждения поправок этот показатель может достичь абсолютного максимума, лишив молодых людей мотивации брать на себя семейные обязательства.

Перспективы развития законодательства

Несмотря на наличие в Уголовном кодексе статей за причинение вреда здоровью, авторы новой инициативы настаивают на необходимости выделения домашнего насилия в отдельный состав. Критики же полагают, что это лишь усилит кризис доверия между партнерами. Сегодня влияние семьи на личность остается определяющим фактором, и резкое вмешательство государства в частную жизнь может привести к непредсказуемым социальным последствиям.

Вопрос о том, дойдет ли документ до полноценных чтений в нижней палате парламента, остается открытым до получения официального отзыва кабмина. На фоне общей тенденции, когда в стране фиксируется снижение потребления алкоголя, многие эксперты призывают делать ставку на профилактику и социальную работу, а не на расширение карательного инструментария. Тем временем парламентарии продолжают искать баланс между защитой граждан и сохранением традиционного уклада жизни.

Ответы на популярные вопросы о законопроекте против домашнего насилия

В чем суть предлагаемых изменений в УК РФ?

Законопроект предполагает возвращение уголовной ответственности за факты физического воздействия внутри семьи, выделяя такие случаи в особую категорию дел.

Почему депутаты опасаются сокращения числа браков?

Парламентарии полагают, что страх перед ложными доносами или чрезмерно жестким наказанием за бытовые ссоры лишит молодежь желания регистрировать отношения официально.

Какие статьи закона регулируют побои сейчас?

В текущем законодательстве предусмотрена административная ответственность за первый инцидент (ст. 6.1.1 КоАП РФ) и уголовная (ст. 116.1 УК РФ) при повторном нарушении или наличии вреда здоровью.

Как законопроект повлияет на статистику разводов?

По прогнозам критиков инициативы, усиление юридического давления в семейных спорах может спровоцировать рост числа расторжений браков до критических значений.

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