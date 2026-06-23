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Коварный сценарий обольщения: почему влюбленность в нарцисса оборачивается крахом личности

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Романтические отношения с нарциссом часто напоминают захватывающий сценарий: стремительное сближение, безграничное восхищение и ощущение родственной души. Однако со временем восторженность сменяется холодностью, а партнер начинает использовать тактику эмоциональных качелей. Чтобы разобраться в причинах такой притягательности, стоит заглянуть в день в истории психологии и изучить механизмы формирования созависимости.

любование
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
любование

Почему токсичные отношения кажутся идеальными

Нарциссизм — это не просто самовлюбленность, а глубокая потребность в постоянном подтверждении собственной значимости извне. Такие люди мастерски очаровывают на первых этапах, создавая иллюзию идеальной связи и предугадывая желания партнера. Как пишет сайт aif.ru со ссылкой на психолога Нику Ишмакову, харизма и уверенность нарцисса являются лишь инструментом для вовлечения жертвы в привычный сценарий доминирования.

"Нарцисс всегда ищет ресурсного партнера, который будет подпитывать его хрупкое эго, при этом сама личность спутника его мало интересует", -- объяснил в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Часто в такие ловушки попадают люди с предельно высокой эмпатией, склонные оправдывать чужую агрессию стрессом или травмами прошлого. Привычка заслуживать любовь, идущая из семьи, заставляет человека годами терпеть обесценивание в надежде вернуть "демо-версию" отношений. Психолог Ишмакова подчеркивает: "После длительных эмоциональных качелей спокойные отношения могут казаться слишком тихими и даже скучными".

Как распознать скрытую угрозу и изменить сценарий

Главным тревожным сигналом является форсирование близости, когда едва знакомый человек клянется в вечной любви и планирует совместное будущее. Постепенно фокус внимания смещается исключительно на его персону, а любая попытка защитить личные приоритеты натыкается на агрессию или манипуляции виной. Нарциссы быстро вычисляют тех, кто не умеет говорить "нет" и готов жертвовать своим комфортом ради призрачного мира в семье.

Выход из порочного круга требует работы над самооценкой и отказа от иллюзии, что партнера можно изменить своей любовью. Важно ориентироваться на последовательные поступки, а не на громкие обещания, которыми так щедро делятся манипуляторы. Психотерапия помогает осознать деструктивные установки, превращая эмоциональный стресс из привычного фона жизни в объект для проработки и исцеления.

Ответы на популярные вопросы о нарциссизме

Можно ли распознать нарцисса на первом свидании?

Полностью — нет, но избыточная лесть, попытки нарушить границы и рассказы о "бывших-сумасшедших" должны насторожить.

Почему я постоянно притягиваю таких людей?

Нарциссы пробуют на прочность многих, но остаются только с теми, чьи личные границы позволяют внедрять манипуляции.

Способен ли нарцисс на искреннее раскаяние?

Обычно они извиняются лишь формально, чтобы восстановить контроль над партнером и сохранить источник ресурса.

Как окончательно разорвать связь с манипулятором?

Наиболее эффективным методом считается тактика "полного игнорирования", исключающая любые эмоциональные реакции на его действия.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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