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Праздник без градуса: сорок регионов России приняли жесткое решение ради безопасности выпускников

Общество » Практика

В более чем 40 регионах России 27 июня вводится строгий запрет на розничную торговлю спиртным. Ограничительные меры приурочены к празднованию Дня молодежи и проведению торжественных выпускных вечеров в школах. Как выяснилось в ходе анализа региональных нормативных актов, местные власти синхронизировали графики праздников с рекомендациями Минпросвещения, выбрав последнюю субботу июня главной датой торжеств.

Московский выпускной
Фото: commons.wikimedia.org by Администрация мэра и правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Московский выпускной

География трезвости: где не продадут алкоголь

Масштабные ограничения затронут существенную часть страны, включая республики Башкортостан, Хакасия, Марий Эл и Дагестан. Аналогичные правила вступают в силу на территории Хабаровского и Камчатского краев, а также в Ленинградской, Волгоградской, Мурманской и Тюменской областях. Поскольку качественное образование как инвестиция требует осознанного подхода к финалу обучения, власти стараются минимизировать риски правонарушений в праздничный период.

Запрет распространится и на новые регионы России, включая Запорожскую и Херсонскую области, а также Луганскую и Донецкую Народные Республики. В Санкт-Петербурге, где подготовка к легендарным "Алым парусам" требует особой дисциплины, сухой закон традиционно станет частью системы безопасности мероприятия.

О целесообразности таких мер часто спорят, но практика показывает их прямую связь с общественным порядком. Как сообщает Общественная служба новостей, депутаты даже предложили сделать день выпускного оплачиваемым выходным для родителей девятиклассников и одиннадцатиклассников.

"Введение временных ограничений на продажу алкоголя в дни массовых молодежных гуляний — это работающая превентивная мера, позволяющая избежать импульсивных поступков", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Правовые основания и инициативы властей

Розничная продажа напитков с градусом будет приостановлена на основании законов субъектов РФ, имеющих право ужесточать федеральные нормы в особые даты. Тем временем в Госдуме обсуждают не только запретительные меры, но и поддержку семей: фракция "Справедливая Россия" подготовила законопроект о льготах для родителей выпускников. 

Помимо крупных областей, таких как Иркутская, Амурская и Саратовская, к режиму тишины в магазинах присоединятся Ненецкий и Чукотский автономные округа. Власти напоминают, что ограничения не касаются заведений общественного питания, однако вынос продукции из баров и ресторанов в эти дни также будет считаться нарушением. Подобный подход направлен на создание безопасной среды для подрастающего поколения в один из самых важных дней их жизни.

Ответы на популярные вопросы о запрете алкоголя 27 июня

Касается ли запрет ресторанов и кафе?

Нет, розничные ограничения обычно не распространяются на продажу спиртного при оказании услуг общественного питания, однако продажа навынос в эти дни категорически запрещена.

Будут ли штрафовать за распитие на улице?

Действует стандартное федеральное законодательство, согласно которому употребление алкоголя в общественных местах является административным правонарушением, а в праздничные дни контроль полиции усиливается.

Почему даты запрета могут отличаться в разных городах?

Хотя основной датой выбрано 27 июня, в отдельных муниципалитетах выпускные могут быть перенесены, и местные власти вправе устанавливать дополнительные дни "сухого закона".

Где можно ознакомиться с точным списком регионов?

Полный перечень и конкретные часы действия ограничений публикуются на официальных порталах администраций субъектов РФ и в местных реестрах нормативно-правовых актов.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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