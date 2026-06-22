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Синяки приравняли к неправильной парковке: инициатива в Госдуме лишит насильников безнаказанности

Общество » Семья

В Госдуму внесли законопроект, который переводит домашнее насилие из разряда мелких пакостей в плоскость уголовного кодекса. Сейчас ситуация выглядит абсурдно: избить близкого человека в России "стоит" столько же, сколько бросить машину под запрещающим знаком в центре Москвы — пять тысяч рублей. Физики знают: сила действия всегда встречает противодействие, но в правовом поле этот закон до сих пор буксовал.

Ссора близких людей
Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ссора близких людей

Уголовная логика против бытового мордобоя

Представьте, что вы проводите эксперимент: берете хрупкую систему и бьете по ней молотком. В науке это деструктивное тестирование, в семье — преступление. Однако действующие нормы фактически приравнивают синяки под глазами к неоплаченной парковке. Законопроект предлагает вычеркнуть "семейную кухонную боксерскую лигу" из кодекса об административных правонарушениях и передать дела следователям. Это не просто вопрос штрафа, а вопрос фиксации общественной опасности агрессора.

"Наказание рублем в пять тысяч — это не барьер, а прейскурант на насилие. Если цена действия смехотворна, профилактика не работает, а безнаказанность провоцирует рецидивы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Законодатели настаивают: декриминализация побоев в прошлом стала ошибкой, которую пора исправлять. Вместо того чтобы пополнять бюджет за счет семейных трагедий, государство должно изолировать тех, кто путает любовь с рукопашным боем. Часто такие опасные семьи остаются без внимания до тех пор, пока не случится непоправимое, что калечит судьбы детей и разрушает социальную ткань.

Манифест "Голос женщин" и 350 тысяч подписей

Депутат Ксения Горячева не просто внесла бумаги в канцелярию, а запустила мощный социальный детонатор — манифест "Голос женщин". На текущий момент документ поддержали более 350 тысяч человек. Это огромная выборка, которая показывает: запрос на безопасность в собственном доме стал критическим. В науке такая плотность сигналов обычно предвещает фазовый переход — резкое изменение состояния всей системы.

"Общественная поддержка в сотни тысяч голосов — это уже не статистическая погрешность, а жесткое требование к пересмотру правил игры. Игнорировать такой массив данных невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Помимо физической защиты, депутаты выступают и против морального давления. Недавно в Госдуме также предложили штрафовать за травлю женщин, решивших сделать аборт. Это звенья одной цепи: защита личных границ человека от любого внешнего посягательства, будь то кулак мужа или окрик агрессивного морализатора.

Параметр Текущая ситуация Новый законопроект
Тип ответственности Административная (КоАП) Уголовная (УК РФ)
Наказание (штраф) 5 000 рублей Существенное ужесточение / Лишение свободы
Статус в СНГ Единственная страна без закона Гармонизация с соседями

Россия в кольце СНГ: последний оплот беззащитности

Россия остается единственной страной в Содружестве Независимых Государств, где жертвы домашнего произвола не защищены профильным законом. Все соседи уже провели "работу над ошибками" и ввели соответствующие нормы. Мы же до сих пор пытаемся лечить гангрену подорожником штрафов. В правовой физике это называется аномалией: когда внешние условия изменились, а внутренняя структура системы продолжает жить по лекалам прошлого века.

"Юридический вакуум в вопросах насилия создает иллюзию дозволенности. Пока преступление фиксируется как административный проступок, реальной защиты нет", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Важно понимать: закон защищает не только от физического контакта, но и предотвращает переход конфликтов в судебную плоскость по другим поводам. Ведь иногда обычное селфи с соседом может стать поводом для семейного скандала, который при отсутствии сдержек легко перерастает в трагедию. Уголовный кодекс в данном случае выступает как мощное магнитное поле, удерживающее агрессию внутри границ дозволенного.

Ответы на популярные вопросы о защите от насилия

Почему административного штрафа недостаточно?

Штраф в 5000 рублей выплачивается из семейного бюджета. Фактически жертва сама оплачивает свое избиение. Уголовная ответственность бьет по свободе и репутации агрессора, а не по кошельку пострадавших.

Чем законопроект "Новых людей" отличается от обычных поправок?

Он требует признать насилие системной проблемой и вводит отдельный состав преступления, учитывающий специфику отношений между близкими людьми.

Правда ли, что в России самые мягкие меры в СНГ?

Да, на данный момент это факт. Все остальные страны содружества имеют специализированные законодательные акты по защите женщин и детей в быту.

Как манифест может повлиять на принятие закона?

Массовая поддержка (350 тысяч человек) создает политический капитал. Депутаты обязаны реагировать на столь масштабное обращение граждан, что ускоряет прохождение проекта через профильные комитеты.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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