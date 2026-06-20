Ваша привязанность ведет к вымиранию: психологи нашли корень семейных конфликтов

Почему у вашей соседки пятеро детей и три кошки, а вы до сих пор спорите с партнером, чей черед мыть посуду? Наука намекает: дело не только в налогах или жилплощади. Все гораздо глубже — в прошивке вашего мозга, которую вы получили еще в колыбели. Психологи из Университета Осло выяснили, что количество наследников напрямую зависит от типа привязанности. Это тот самый ментальный "клей", который определяет, как вы доверяете людям или почему боитесь, что вас бросят.

Фото: freepik is licensed under public domain Жена ругается с мужем

Привязанность как репродуктивный двигатель

Если в детстве мама подходила к вам по первому писку, скорее всего, у вас сформировалась "надежная" привязанность. Вы спокойны, верите людям и не ждете подвоха. Но если родители играли в "угадай мою эмоцию", вы могли вырасти "тревожным" или "избегающим". Исследователи проанализировали данные почти 1000 пар и обнаружили: эти детские настройки работают как невидимый регулятор рождаемости. "Надежные" люди чаще заводят детей, потому что не видят в родительстве угрозы своей свободе или отношениям.

"Психологический комфорт в паре — база для размножения. Если человек постоянно ждет удара в спину или боится раствориться в другом, он подсознательно блокирует возможность появления детей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Избегающий тип привязанности — это когда близость жжет, как открытый огонь. Такие люди ценят независимость выше всего. Ребенок для них — это не "плод любви", а кандалы, которые прикуют их к дому на 20 лет. Неудивительно, что у этой группы показатели рождаемости стремятся к нулю. Они могут быть успешными в карьере или искать работу в ИТ, но мысль о пеленках вызывает у них паническую атаку. Свобода для них — религия, а дети — слишком дорогой алтарь.

Тревога против избегания: кто победит в демографии?

Тревожный тип — это другая крайность. Они боятся одиночества и постоянно требуют подтверждения любви. Казалось бы, дети должны их радовать, но нет. Тревожные мамы и папы часто боятся, что ребенок украдет внимание партнера. В итоге они застревают в бесконечном выяснении отношений, вместо того чтобы расширять семью. Это похоже на сломанный термостат: система постоянно перегревается от эмоций, но тепла для новых членов семьи не хватает.

Тип привязанности Влияние на количество детей Надежный Максимальное (стабильность и доверие партнеру) Избегающий Минимальное (страх потери личной свободы) Тревожный Среднее/Низкое (страх конкуренции с ребенком)

"Когда мы изучаем кости древних людей, мы не видим их эмоций, но понимаем: выживали группы с крепкими социальными связями. Современная психология лишь подтверждает — без доверия популяция затухает", — отметил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Интересно, что материальный достаток не всегда выравнивает ситуацию. Даже если у пары есть средства, чтобы нанять десяток нянь и улететь в отпуск на край света, внутренний барьер никуда не исчезает. Если мозг считывает близость как опасность, он будет саботировать деторождение любыми способами — от выбора "не тех" партнеров до чисто психосоматических проблем.

Эволюционная логика или ошибка системы?

С точки зрения эволюции, "избегающие" тоже зачем-то нужны. Возможно, они были отличными разведчиками или охотниками-одиночками, которым не нужно было возвращаться в пещеру к кричащим младенцам. Но в условиях мегаполиса этот механизм превращается в демографическую яму. Ученые подчеркивают: привязанность — это не приговор. Ее можно корректировать в терапии, превращая тревожный хаос в "заработанную надежность". Это как физика вихрей: если понять, как движутся потоки, можно предсказать шторм в отношениях.

"Биологические системы всегда стремятся к балансу. Если среда кажется враждебной — а для "избегающих" близость враждебна — репродукция отключается на уровне инстинктов", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

В мире, где США тратят миллиарды на оружие, а Пентагон ловит НЛО, реальная угроза человечеству может прятаться в детских комнатах. Если мы не научимся доверять друг другу, никакие пособия не заставят людей плодиться. Психология оказалась мощнее экономики.

Ответы на популярные вопросы о психологии и детях

Можно ли изменить свой тип привязанности?

Да, это называется "заработанная надежная привязанность". Через осознанную работу с психологом и построение стабильных отношений мозг переучивается доверять.

Всегда ли у "надежных" пар много детей?

Не обязательно, но у них гораздо больше шансов реализовать свое желание стать родителями, так как страхи и конфликты не блокируют это решение.

Влияет ли тип привязанности на выбор партнера?

Напрямую. Тревожные часто выбирают избегающих, создавая "эмоциональные качели", которые пагубно сказываются на мысли о расширении семьи.

Передается ли тип привязанности по наследству?

Генетика играет роль, но решающим фактором является поведение родителей в первые годы жизни ребенка. Это социальное наследование.

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