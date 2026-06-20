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Миф о кормильце рухнул: в Токио нашли способ заставить мужчин делить бытовую нагрузку с женами

Общество » Семья

Японский корпоративный миф о "безотказном кормильце" рушится под весом бытовой реальности. Исследователи Токийского университета доказали: двухчасовой инструктаж меняет внутрисемейные роли быстрее, чем государственные программы десятилетней выдержки. Мужчины, зажатые в тисках офисного культа переработок, наконец перераспределяют нагрузку. Итог — реальное время для жен.

Семья
Фото: unsplash.com by Picsea is licensed under Free to use under the Unsplash License
Семья

Эксперимент против стереотипов

Япония десятилетиями живет в парадоксе. Страна предлагает родителям щедрый оплачиваемый отпуск до года, но пользоваться им мужчины боятся. Карьерный рост в местных корпорациях до сих пор меряют часами, проведенными за рабочим столом, а не результатом. В итоге молчаливое большинство опасается осуждения коллег, даже если лично поддерживает идею отцовства.

"Японская корпоративная культура построена на модели "добытчика", который обязан жертвовать личной жизнью ради компании. Коллеги видят друг друга, боятся подать заявку на отпуск и тем самым закрепляют устаревший стандарт", — отметил в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Чтобы вскрыть этот нарыв, ученые отобрали 1200 сотрудников. Одну группу просвещали о лояльности руководства, другой провели короткий "практикум по балансу". Именно тренинг, где работающие отцы честно рассказывали о своих страхах перед карьерными рисками, дал результат. Это сработало лучше любых корпоративных рассылок о "позитивном настрое".

Статистика изменений

После обучения отцы в выходные стали уделять детям на час больше времени. Женщины, чьи мужья прошли тренинг, высвободили 3,6 часа в неделю для собственных дел. Цифры показывают, что пересмотр быта — это не "блажь", а четкий расчет ресурсов домохозяйства.

Показатель Изменение в неделю
Время отцов с детьми + 5-7 часов
Время для работы матерей + 3,6 часа

"Подобные психологические барьеры схожи с проблемами выстраивания личных границ на работе. Когда сотрудник понимает, что его ценят за функцию, а не за высиженные часы, эффективность семьи растет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Интересно, что отцы не просто "играли" с детьми дольше. Они взяли на себя часть домашней рутины, сняв с плеч партнерш почти три часа бытовых забот. Это доказывает: корень гендерного неравенства часто кроется в плохой коммуникации внутри пары, которую эффективно лечат краткие прикладные сессии.

"Бизнесу выгодно, когда сотрудник не "перегорает" от бесконечных смен. Баланс — это не социальная уступка, а страховка от текучки кадров", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о балансе нагрузки

Почему японские мужчины массово не берут отпуск?

Система основана на "видимой лояльности": карьера зависит от количества часов, проведенных в офисе. Отпуск воспринимается коллегами как дезертирство.

В чем смысл тренинга, если есть законы?

Законы дают право, но не снимают страх карьерного краха. Тренинги с реальными отцами-сотрудниками убирают психологический блок "я буду один такой".

Стали ли женщины работать больше?

Да, высвободившееся время позволило матерям увеличить занятость на работе в среднем на 3,6 часа в неделю.

Это решение поможет демографии?

Власти Японии надеются, что перераспределение обязанностей снизит давление на женщин и сделает вторую беременность менее пугающей с точки зрения нагрузки.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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