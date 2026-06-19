Телефон стал вести себя странно: признаки атаки, которые нельзя игнорировать

Быстрая разрядка батареи, необъяснимое замедление работы системы или появление странных уведомлений могут указывать на то, что ваш смартфон или компьютер скомпрометирован. О подобных тревожных симптомах подробно предупреждают эксперты.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0 Женщина с телефоном расстроена

Специалисты рекомендуют обращать внимание на любые изменения: самопроизвольный запуск приложений, всплывающие окна, перенастройку браузера или появление программ, которые вы не устанавливали.

Особую бдительность стоит проявлять при работе с финансовыми сервисами. Любые сообщения о транзакциях, которые вы не совершали, или запросы на подтверждение действий от банков — это прямой повод для проверки безопасности устройств.

Злоумышленники часто внедряют вредоносное ПО, через которое крадут контакты, коды подтверждения и получают доступ к личной переписке. Как сообщает Газета.Ru, в ситуациях, когда подозрительные ссылки сопровождают работу системы, риск утечки данных возрастает многократно.

"Киберпреступники постоянно совершенствуют методы получения доступа к данным, поэтому любая нетипичная активность смартфона требует немедленной реакции владельца", — пояснил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

При подозрении на взлом первым делом стоит отключить аппарат от Wi-Fi и мобильного интернета, затем создать резервную копию файлов и сменить пароли на критически важных сервисах. Полезно просмотреть историю активных сессий в своих учетных записях и активировать двухфакторную аутентификацию.

Не помешает глубокая антивирусную проверка, обновление операционной системы, а для доступа к банкингу лучше использовать биометрию или сложные ПИН-коды. Оперативное реагирование позволяет минимизировать ущерб и сберечь свои накопления.

Ответы на популярные вопросы о кибербезопасности

Что делать, если телефон стал быстро разряжаться?

Сначала проверьте список установленных приложений и удалите все подозрительные программы. Также стоит запустить полную проверку антивирусом и при необходимости сбросить настройки до заводских после сохранения данных.

Как понять, что в банковском аккаунте орудуют чужие люди?

О взломе говорят уведомления о входах с новых устройств, сообщения о платежах, которые вы не инициировали, или внезапные запросы на смену пароля от сервиса.

Безопасно ли использовать биометрию для защиты данных?

Биометрия считается одним из наиболее надежных способов аутентификации, так как она привязывается к уникальным физическим характеристикам пользователя, что значительно затрудняет доступ для взломщиков.

Нужно ли обновлять систему, если устройство работает нормально?

Обновления безопасности закрывают уязвимости, которыми часто пользуются хакеры для проникновения в систему. Игнорирование патчей делает ваш гаджет легкой целью для атак.

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