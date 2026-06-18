Чужие вещи мешают в общих коридорах: юристы раскрыли механизм борьбы с нарушителями

Жильцы нередко используют общие пространства в многоквартирных домах для хранения личных вещей, что строго запрещено требованиями пожарной безопасности. Коробки, шкафы и детские коляски в узких коридорах создают препятствия, которые в экстренной ситуации мешают людям быстро эвакуироваться.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мусорные пакеты у двери в подъезде

Как напоминает эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с "Газетой.Ru", создание препятствий на путях эвакуации ставит под угрозу жизни всех соседей. С точки зрения Жилищного кодекса коридоры относятся к общедомовому имуществу, поэтому самовольная установка мебели или установка перегородок — прямое нарушение прав других собственников.

Для решения конфликтов соседям рекомендуется сначала попытаться договориться мирным путем. Если конструктивного диалога не выходит, следует отправить официальное обращение в управляющую организацию либо ТСЖ через ГИС ЖКХ или портал "Госуслуги.Дом".

Администрация дома обязана провести проверку и выдать нарушителю письменное предписание о принудительном освобождении пространства. В случае игнорирования требований к делу подключаются надзорные ведомства, такие как МЧС или жилищная инспекция, обладающие полномочиями для наложения штрафов по статье 20.4 КоАП РФ, размер которых достигает 15 тысяч рублей.

"Оставление предметов в тамбурах — это не просто нарушение правил пользования жильем, это создание серьезной угрозы при форс-мажорных обстоятельствах. Часто люди забывают про юридические последствия своих действий, не осознавая, что переписка или фиксация нарушения могут стать весомым доказательством в суде", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Решение споров и судебная практика

В наиболее запущенных ситуациях, когда предписания управляющих компаний не дают эффекта, вопрос переносят в судебную плоскость. Инициатором иска может выступить как сама организация, обслуживающая дом, так и любой из недовольных жильцов. Практика показывает, что суды практически всегда становятся на сторону безопасности, обязывая владельцев личных вещей незамедлительно убрать их из общественных пространств здания.

Специалисты настоятельно советуют не доводить дело до визита инспекторов или судебных разбирательств, так как соблюдение элементарных норм пожарной безопасности обеспечивает комфортную и защищенную среду для всех граждан. Захламление общих площадей мешает не только соседям, но и экстренным службам, которым в случае ЧП будет крайне сложно пронести оборудование к дверям квартир. Помните, что безопасность — это коллективная ответственность, требующая соблюдения установленных правил.

Ответы на популярные вопросы о хранении вещей в подъезде

Что делать, если сосед заставил весь тамбур мебелью?

Попробуйте решить вопрос мирным путем, в противном случае подайте официальную жалобу в вашу управляющую компанию через систему ГИС ЖКХ.

Оштрафуют ли меня за коляску в коридоре?

Да, сотрудники МЧС вправе признать это нарушением правил пожарной безопасности и выписать административный штраф согласно действующему законодательству.

Имеет ли право ТСЖ принудительно выкинуть мои вещи?

Управляющая организация обязана выдать предписание об устранении нарушения, а принудительный демонтаж или вывоз имущества обычно осуществляется на основании решения суда.

Почему нельзя хранить вещи даже в закрытом тамбуре на несколько квартир?

Любые предметы в пространстве, предусмотренном для эвакуации, мешают передвижению людей и работе пожарных расчетов в задымленных помещениях.

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