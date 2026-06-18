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Покупательские заблуждения при выборе яиц: скрытые аргументы в пользу более дешевых категорий

Общество » Практика

Яйца остаются базовым продуктом в рационе большинства семей, становясь основой для завтраков, домашней выпечки и праздничных закусок. Однако магазинный ассортимент часто ставит в тупик: покупателям приходится выбирать между разными цветами скорлупы и загадочными маркировками вроде С0 или С1. Чтобы не переплачивать за маркетинговые уловки и приобрести качественный товар, важно понимать государственные стандарты классификации.

Яйца
Фото: unsplash.com by Jakub Kapusnak is licensed under Free to use under the Unsplash License
Яйца

Маркировка и категории: в чем реальная разница

В российской торговой сети принята четкая иерархия, где буква "С" обозначает столовое яйцо. Категория С0, которую часто называют "отборной", включает плоды весом от 65 до 74,9 грамма. Согласно стандартам, это свежий продукт (обычно не старше недели) с идеально ровной и чистой поверхностью без дефектов. С1 — это первый сорт, вес таких яиц варьируется от 55 до 64,9 грамма. По словам экспертов, на которых ссылается Общественная служба новостей, в этой категории допускаются минимальные пятна или едва заметные неровности скорлупы, что делает их дешевле, но вполне пригодными для повседневного использования.

"Покупателям стоит помнить, что категория яйца — это прежде всего его калибр и вес, а не концентрация витаминов. Разница между С0 и С1 заключается в размере, который зависит от возраста курицы-несушки, а питательная ценность у них практически идентична", - объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Более низкие категории, С2 и С3, отличаются еще меньшим весом и возможными визуальными изъянами. Яйца третьего сорта чаще уходят в промышленную переработку. При выборе стоит помнить, что цвет скорлупы — белый или коричневый — зависит исключительно от породы курицы и никак не влияет на вкус или пользу содержимого. Важнее проверять дату упаковки и целостность товара прямо у прилавка, избегая экземпляров с трещинами, через которые могут проникнуть бактерии.

Секреты выбора и хранения продукта

При покупке эксперты рекомендуют обращать внимание на чистоту скорлупы и отсутствие посторонних запахов. Проверить свежесть можно и дома с помощью стакана воды: свежее яйцо сразу опустится на дно и займет горизонтальное положение.

Если же оно всплыло тупым концом вверх или полностью поднялось на поверхность, употреблять его в пищу небезопасно. Также не стоит гнаться за подозрительно большими скидками на товар, срок годности которого истекает в ближайшие дни.

Особую осторожность следует проявлять при покупке у частных лиц без ветеринарных сертификатов. Крупные торговые сети гарантируют прохождение санитарного контроля, что минимизирует риск заражения сальмонеллезом. Помните, что правильное хранение — в холодильнике при стабильной температуре — позволяет сохранить свойства продукта до 25-30 дней, если иное не указано производителем на упаковке.

Ответы на популярные вопросы о выборе яиц

Влияет ли цвет желтка на пользу яйца?

Ярко-оранжевый или бледно-желтый цвет зависит от рациона птицы и добавок в корм (например, каротина), но не является прямым показателем повышенного содержания витаминов.

С0 всегда лучше, чем С1?

Нет, это лишь вопрос размера. Если вам нужны крупные яйца для красивой яичницы — берите С0, если для теста, где вес важен в граммах, С1 может быть экономически выгоднее.

Нужно ли мыть яйца сразу после покупки?

Этого делать не стоит, так как вода разрушает защитную оболочку скорлупы, и яйцо испортится гораздо быстрее. Мойте их непосредственно перед приготовлением.

Как долго можно хранить вареные яйца?

В холодильнике вареный продукт сохраняет свежесть до 5-7 дней, при условии, что скорлупа осталась целой и не имеет повреждений.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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