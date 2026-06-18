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Профессионалы оказались не нужны: оптимизация ведомства уничтожила целую творческую эпоху

Общество

Телерадиостудия Роскосмоса, созданная по инициативе легендарного военного журналиста Александра Островского, окончательно прекратила свою деятельность. Коллектив специалистов, долгое время работавший в структуре Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), был расформирован.

Роскосмос
Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Роскосмос

Причины ликвидации и судьба творческого коллектива

Основатель студии Александр Островский сообщил, что кадровые службы обосновали увольнение сотрудников масштабной оптимизацией отрасли. К началу 2026 года подразделение уже было лишено самостоятельности, превратившись в отдел графики. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Островского, руководство искало любые формальные поводы для давления на команду, включая претензии к графику прохода через КПП.

"Ликвидация подобных профильных медиаресурсов часто ведет к утрате уникального архива и экспертности в подаче сложной технической информации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Наследие студии и официальная позиция госкорпорации

За годы работы команда Островского выпустила более двухсот документальных лент, отмеченных наградами на международных фестивалях. Творческие наработки студии легли в основу таких блокбастеров, как "Битва за Салют-7", а детские программы и мультсериалы озвучивали действующие покорители небес.

Представители Роскосмоса, в свою очередь, заявили, что юридически студия перестала существовать еще шесть лет назад, а последние изменения связаны лишь с увольнением начальника отдела графики по его собственному желанию.

Несмотря на официальное закрытие, влияние студии на популяризацию науки остается значимым, ведь именно она организовывала первые полноценные прямые трансляции запусков ракет. История проекта началась в 2005 году, когда руководство агентства решило перенести формат качественных телерепортажей внутрь ведомства. Сегодняшнее завершение работы "Космопорта" ставит точку в целой эпохе ведомственной журналистики, оставив незавершенным последний фильм о юбилее космодрома "Восточный".

Ответы на популярные вопросы о телестудии Роскосмоса

Почему телестудию решили закрыть?

Официальной причиной названа реорганизация структуры и общее сокращение штатов в космической отрасли, хотя фактически подразделение уже несколько лет работало в статусе отдела компьютерной графики.

Какие известные проекты создала команда Островского?

Студия выпустила более 200 фильмов, программы "Космонавтика" и "Космическая среда", а также мультфильм "Юра и Нюра" и документальную основу для фильма "Салют-7".

Правда ли, что сотрудники уволились добровольно?

По версии Роскосмоса, Александр Островский ушел по собственному желанию в апреле 2026 года, однако сам журналист заявляет о преднамеренном давлении со стороны аудиторов ЦЭНКИ.

Что станет с брендом "Космопорт"?

На данный момент бренд, под которым выходили последние материалы отдела графики, фактически утратил свой творческий коллектив и его дальнейшая судьба в медиаполе госкорпорации не определена.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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