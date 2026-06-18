Школы начали массово закрывать двери перед подростками: кого теперь не пускают в старшие классы

Система образования столкнулась с правовой коллизией при переходе учеников в десятые классы, что требует введения персональной уголовной ответственности для должностных лиц, нарушающих право на обучение. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования и пресс-секретарь ВОО Трудовая Доблесть России Сергей Комков.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ школьники

Ранее сообщалось, что во многих регионах родители выпускников девятых классов столкнулись с невозможностью продолжить обучение детей в своих школах. По информации СМИ, образовательные учреждения инициировали жесткий внутренний отбор, отдавая приоритет только отличникам и победителям олимпиад. Специалисты в отрасли подчеркивают, что подобные действия часто продиктованы искусственным дефицитом мест.

Комков подчеркнул, что ограничение доступа к полному среднему образованию является прямым нарушением федерального законодательства. По его словам, ответственность должны нести не только директора школ, но и чиновники профильных департаментов и министерств, курирующие распределение нагрузки на учебные заведения. При этом эксперты напоминают, что для многих подростков подбор колледжа для школьников становится вынужденной мерой из-за страха перед итоговыми испытаниями.

"Я считаю, что необходимо привлекать к ответственности — не только административной, но и уголовной — руководителей школ, включая директоров. Если директора будут ссылаться на соответствующие указания со стороны руководителей департаментов образования или Министерства образования, то, соответственно, к ответственности, вплоть до уголовной, должны привлекаться и руководители департаментов или министерств образования в регионах", — отметил он.

Одной из ключевых причин сложившейся ситуации специалист считает массовый отток учащихся после девятого класса. Около 70% выпускников предпочитают уходить в систему профессионального обучения, опасаясь психологического давления при сдаче ЕГЭ. На фоне этого процесса школы начали планомерно сокращать количество старших классов. Ожидается, что на динамику образовательного процесса также повлияет грядущая реформа образования, затрагивающая планы приема.

Эксперт указал на возникшую "вилку" между законом о всеобщем среднем образовании и реальной технической базой школ. Согласно нормам, школа обязана принять любого ученика с положительной аттестацией за девятый класс, однако на практике администрации ссылаются на отсутствие физических мест.

"Дело в том, что сегодня начался отбор в десятые классы, поскольку количество мест ограничено. В последние годы почти 70% выпускников уходят в профессиональные училища — во многом из-за страха перед ЕГЭ и уже сформированного напряжения после ОГЭ. В результате сокращается число десятых-одиннадцатых классов. При этом, когда часть школьников все же хочет продолжить обучение, им заявляют об отсутствии мест. Возникает противоречие с законом о всеобщем среднем образовании, который предполагает обязательное обучение и гарантированный прием при наличии аттестации за девятый класс", — пояснил эксперт.

Ситуация осложняется и тем, что семьи часто оказываются не готовы к такому сопротивлению со стороны системы. Социальное напряжение в период аттестации остается высоким, из-за чего в Госдуме даже рассматривали отпуск для родителей выпускников на время экзаменов.

Комков подчеркнул, что руководству Минпросвещения необходимо пересмотреть отчетные данные и привести реальное положение дел в соответствие с конституционным правом граждан на образование. Важно учитывать, что на результаты учеников влияют не только знания, но и скрытые угрозы при сдаче экзаменов, включая стресс и административные барьеры.

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