Хитрость противника провалилась: российские нефтебазы экстренно сменили тактику круглосуточной охраны

Российские нефтебазы начинают массово внедрять многоуровневые системы защиты от атак беспилотников. Этот комплексный подход базируется на интеграции искусственного интеллекта, оборудования для радиоэлектронной борьбы и физических инженерных заграждений.

Фото: commons.wikimedia.org by Project Kei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дрон

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на владельца Ангелинской нефтебазы Сергея Пляскота, техника противника все чаще используется для разведки: аппараты срисовывают схемы расположения резервуаров и выявляют слабые места в охране, чтобы подготовить почву для последующих ударов.

Традиционные радары уступают место "умным" комплексам, которые строят трехмерную картину воздушного пространства и автоматически вычисляют уровень угрозы на основе данных с различных датчиков. По словам Пляскоты, максимальный результат дает объединение радиолокационных станций, средств РЭБ и физических барьеров.

Цель таких мер — прервать управление или навигацию дрона еще до того, как он приблизится к охраняемому периметру. Автоматизация позволяет таким системам функционировать без постоянного участия человека.

"Безусловно, внедрение ИИ и систем РЭБ на объектах критической инфраструктуры — это необходимая мера, так как стандартные методы наблюдения уже не справляются с современными угрозами малоразмерных БПЛА. Однако любая техника требует постоянного обновления алгоритмов, иначе она станет уязвимой для ответных контрмер противника", — отметил в беседе с Pravda. Ru военный эксперт Сергей Коршунов.

Инженерные решения и роль нейросетей в обороне

Когда электронные методы защиты не срабатывают, в дело вступают физические барьеры. В Краснодарском крае резервуары закрывают специальными конструкциями, состоящими из строительных лесов, тросов и нескольких слоев улавливающих сеток.

По данным Сергея Пляскоты, такая защита рассчитана на прямое попадание тяжелого дрона весом до 250 килограммов. Для крупных объектов объемом до 50 тысяч кубометров инженеры разработали дополнительные шарнирные купола, которые оберегают резервуары, как прочный панцирь.

Алгоритмы искусственного интеллекта также помогают повысить эффективность оптико-электронных систем, позволяя им отличать реальных нарушителей от птиц и тем самым исключить ложные срабатывания. Нейросети способны самостоятельно распознавать модели беспилотников, наводить на них перехватчики и предлагать операторам оптимальные тактики реагирования с учетом траектории падения обломков. Эти цифровые решения позволяют персоналу действовать оперативнее даже в сложных условиях постоянного наблюдения со стороны БПЛА.

Ответы на популярные вопросы о защите нефтебаз

Зачем нефтебазам нужны ИИ-системы?

Технологии искусственного интеллекта позволяют автоматически отличать угрозы от случайных объектов, распознавать модели беспилотников и быстро просчитывать сценарии их перехвата.

Что представляют собой физические заграждения?

Это сложные каркасы из лесов и тросов, дополненные несколькими слоями прочных сетей, которые физически улавливают дрон перед столкновением с резервуаром.

Почему РЭБ считается основой защиты?

Средства радиоэлектронной борьбы призваны подавить каналы связи и навигации БПЛА на удалении, не допуская их к объекту, что является максимально безопасным сценарием.

Могут ли нейросети предотвратить ложные срабатывания?

Да, ИИ обучен фильтровать сигналы от птиц и других посторонних объектов, что повышает надежность системы охраны в целом.

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