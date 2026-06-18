Домашняя кухня больше не в моде: спрос на готовые блюда в России переписал правила быта

Российский рынок готовой еды совершил рывок. В первом квартале 2026 года продажи в этом сегменте увеличились на 55,6% относительно аналогичного периода 2023 года. Данные зафиксированы в совместном аналитическом отчете ретейлера X5 и компании NTech.

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Динамика продаж и предпочтений

Готовая еда стала драйвером продуктовой корзины. В натуральном выражении спрос на категории "быстрого потребления" показал двузначные темпы прироста. Кофе из кофемашин в магазинах стал абсолютным лидером: за три года интерес к нему вырос в семь раз.

Спрос на пиццу увеличился в пять раз, сэндвичи прибавили 117%, молочные коктейли — 97%. Готовые котлеты стали востребованнее на 76%, выпечка — на 29%. Покупатели также активно приобретают полуфабрикаты, требующие минимальной кулинарной обработки: мясной фарш и филе птицы показали рост продаж на 23-43%.

Категория товара Прирост продаж (%) Сэндвичи 117% Молочные коктейли 97% Растительные напитки 83%

Базовый список покупок остается консервативным. В топе — вода, молоко, газировка, картофель и сахар. Белый хлеб потеснил бананы, став обязательным элементом продуктовой корзины.

"Рынок готовой еды в России трансформируется из нишевого сегмента в фундамент потребительского поведения. Рост продаж на 55% при текущей макроэкономической конфигурации — это не случайность, а системная оптимизация личного времени граждан", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Кто покупает готовую еду

Представление о "молодежном" характере формата не соответствует реальности. Ядро аудитории — люди в возрасте 30-55 лет, на которых приходится 56% всех покупок. Гендерный перевес также смещен: 60% спроса формируют женщины.

"Женщины чаще делегируют бытовые задачи ритейлу, что отражает изменение темпа жизни. Рассматривать это как лень ошибочно, это прагматичный подход к организации семейного бюджета и распределению ограниченного ресурса — свободного времени", — разъяснила экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о рынке питания

Может ли готовая еда полностью заменить полноценную готовку дома?

Технически это возможно, но экономически менее выгодно. Рост спроса на полуфабрикаты, такие как фарш или филе, подтверждает, что россияне сохраняют привычку готовить основные блюда самостоятельно.

Почему цены в этом сегменте остаются устойчивыми при инфляции?

Высокая оборачиваемость товаров позволяет ритейлерам удерживать маржинальность. Масштабирование производства снижает издержки на единицу продукта.

Есть ли риск снижения качества при таком росте категории?

Для крупных сетей репутационные риски критичны. Контроль цепочек поставок и автоматизация учета помогают держать стандарты безопасности выше, чем в неорганизованном общепите.

Стоит ли ожидать, что готовая еда вытеснит базовые продукты?

Нет. Потребители комбинируют стратегии: берут готовую еду для быстрого перекуса и базовый набор для домашних ужинов.

Данные указывают на неизменность фундаментальных предпочтений граждан. Питание — это базовая статья расходов, требующая планирования, однако удобство всё чаще перевешивает фактор экономии.

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