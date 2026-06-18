Паника была напрасной: новые правила учета гаджетов затронут не всех

Слухи об обязательной регистрации смартфонов граждан оказались информационным шумом. Представитель правительства опроверг домыслы. В принятом Советом Федерации законопроекте отсутствуют требования о постановке личных мобильных устройств на государственный учет.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина смотрит в телефон с ужасом

Механика IMEI: что скрыто в документе

Законодательная база не предусматривает запрета на использование гаджетов вне специализированных реестров. Владельцам не придется проходить процедуру идентификации IMEI для совершения звонков. Документация не содержит директив, ограничивающих права граждан на эксплуатацию техники.

"Регистрация устройств — это вопрос администрирования операторов, а не граждан. Частные пользователи не обязаны становиться субъектами отчетности", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Позиция регулятора сводится к выстраиванию прозрачных систем контроля оборота, аналогичных управлению логистическими потоками на крупных транспортных магистралях. Точные алгоритмы работы базы IMEI пока не утверждены. Ожидается выпуск подзаконных актов, которые определят ответственность дистрибьюторов и интеграцию сетей связи.

"Паника вокруг личных гаджетов лишена правовых оснований. Система нацелена исключительно на борьбу с серым импортом, а не на ограничение прав владельцев", — разъяснил юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.

Действующая норма Ожидаемый регламент Отсутствие регистрации Учет для импортеров Свободное использование Контроль рынка продаж

Системные изменения затронут корпоративное взаимодействие и юридическую ответственность лишь в сегменте поставок техники. Обычный гражданин не столкнется с необходимостью внесения данных своего устройства в базу.

"Государство не подменяет функционал пользователя контролем железа. Регулирование будет точечным в отношении оптовых поставок", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по госзакупкам Алексей Никитин.

Задача законодателя — устранение теневого оборота контрафактных устройств, сохранив при этом удобство для конечного потребителя.

Ответы на популярные вопросы о регистрации смартфонов

Потребуется ли мне самостоятельно регистрировать телефон?

Нет, законопроект не обязывает физических лиц ставить устройства на учет.

Отключат ли связь незарегистрированным смартфонам?

Нет, подобные ограничения не прописаны и не планируются к внедрению.

Зачем тогда нужна база IMEI?

База призвана регламентировать ввоз техники и работу операторов связи, а не следить за владельцами.

Когда появятся окончательные правила?

Детали механизма станут известны после выхода соответствующих подзаконных актов.

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