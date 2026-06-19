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Тотальный бан для подростков: инициатива в Лондоне обернулась громким спором среди экспертов

Общество

Британские инициативы по введению возрастного ценза для регистрации в социальных сетях спровоцировали новую волну обсуждений в российском экспертном сообществе.

Смартфон в руке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон в руке

В Лондоне предлагают законодательно закрыть доступ к онлайн-платформам подросткам до шестнадцати лет, чтобы минимизировать риски столкновения с деструктивными материалами. На фоне этих новостей соцсети для детей могут измениться под давлением новых требований к идентификации пользователей.

Барьеры против осознанного выбора

Педагог-психолог Варвара Кокурина выразила сомнение в эффективности радикальных запретов. По её мнению, административное давление лишь подогревает интерес молодежи к закрытым ресурсам, не устраняя корень проблемы.

Ограничения могут снизить охваты, но технически подкованные подростки найдут способы обойти цифровые фильтры, если у них нет внутреннего понимания опасности конкретного контента.

"Если подростку что-то нужно, он все равно это сделает. Если подросток захочет найти опасный контент, он его найдет. Конечно, такая мера, как ограничить соцсети, снизит количество детей, которые будут пользоваться опасным контентом, но это не панацея", — отметила Варвара Кокурина.

Цифровая гигиена как стратегия защиты

Вместо тотального контроля специалисты предлагают сфокусироваться на формировании критического мышления. Как сообщает MoneyTimes со ссылкой на экспертов, обучение детей анализу причинно-следственных связей работает эффективнее, чем внешние запреты.

Важно объяснять механику влияния информации на психику, а также контролировать настройки доступа в гаджетах, чтобы личные данные не стали добычей злоумышленников, использующих интернет-мошенничество для своих целей.

"Запреты в цифровой среде часто дают обратный эффект, вызывая у подростков желание самоутвердиться через нарушение правил. Гораздо важнее выстраивать доверительный диалог, где взрослый выступает не цензором, а проводником, обучающим безопасности в сети", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о запрете соцсетей

Поможет ли запрет соцсетей полностью оградить детей от негатива?

Нет, технические средства обхода блокировок и альтернативные площадки позволяют получить доступ к любому контенту. Полная изоляция в цифровом мире практически невозможна без ущерба для социализации.

С какого возраста ребенку безопасно заводить аккаунт?

Большинство платформ устанавливают ценз в 13 лет, однако психологи рекомендуют ориентироваться на уровень эмоциональной зрелости и готовность ребенка обсуждать увиденное с родителями.

Какие риски несут соцсети, кроме деструктивного контента?

К основным угрозам относятся кибербуллинг, сбор персональных данных мошенниками и формирование зависимости от алгоритмических лент, что влияет на концентрацию внимания.

Что эффективнее: родительский контроль или беседы?

Оптимальным считается сочетание мягкого технического контроля (фильтрация поисковых запросов) и регулярного просвещения в вопросах кибербезопасности.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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