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Студентов ждет жесткая перестройка: транспортные вузы России внедряют неизбежные изменения

Общество » Практика

Российские транспортные вузы готовятся к смене образовательного курса. С 1 сентября 2026 года в учебные планы внедрят единый стандарт обучения работе с беспилотными системами. Андрей Никитин, глава Минтранса, озвучил планы ведомства на площадке Совета Федерации.

студенты
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
студенты

Беспилотники как база знаний

Министр транспорта подчеркнул: подготовка специалистов, способных управлять технологиями будущего, стала приоритетом. Отрасль остро нуждается в кадрах. Вузы не справляются с темпами внедрения современных систем автоматизации, поэтому требуется унифицированная программа.

"Введение единого стандарта — это шаг к технологическому суверенитету. Отрасль ждет инженеров, готовых не просто нажимать кнопки, а понимать архитектуру софта и железа беспилотника", — отметил эксперт по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Трансформация инженерной школы

Российский университет транспорта стал полигоном для внедрения новой модели образования. По указу президента вуз меняет подход к подготовке специалистов. Разработчики делают ставку на ИИ, глубокую цифровизацию и управление интеллектуальными сетями. Эти решения в будущем распространят на все транспортные учебные заведения страны.

Характеристика Подход
Срок внедрения С 1 сентября 2026 года
Ключевые технологии ИИ, цифровые системы, беспилотный транспорт

Программа Минтранса призвана устранить разрыв между теорией и реальными нуждами производства.

"Инженер сегодня — это смесь математика, программиста и механика. Если вузы не перестроятся, мы рискуем остаться без операторов для беспилотного флота, который уже давит на рельсы и дорожные магистрали", — подчеркнул инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о подготовке кадров

Коснется ли программа всех транспортных специальностей?

Единый базовый курс станет обязательным модулем для студентов профильных транспортных направлений.

Будут ли доступны программы для уже работающих инженеров?

Система предполагает масштабируемость, что позволит реализовывать курсы повышения квалификации на базе текущих инженерных компетенций.

Как искусственный интеллект повлияет на обучение?

ИИ станет основным инструментом для моделирования транспортных потоков и анализа больших данных в реальном времени.

Кто готовит данные стандарты?

Разработкой занимаются эксперты Российского университета транспорта при поддержке Минтранса России.

"Главный вызов — не создать новые учебники, а обновить лабораторную базу. Без практики на реальных сенсорах и платах курсы превратятся в теоретическую схоластику", — констатировал аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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