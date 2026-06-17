Деньги потрачены впустую: тесты в Африке выявили приборы, которые вообще не пугают москитов

Биолог из Тюменского государственного университета Роман Яковлев в составе международной группы исследователей из США и Канады определил самые надежные способы защиты от кровососущих насекомых. Научная работа проводилась в Республике Мали, где тропический климат способствует росту популяции москитов, переносящих смертельно опасную малярию.

Фото: PublicDomainPictures.net by Charles Rondeau, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комар

Изучение различных репеллентов в экстремальных условиях позволило ученым выявить безусловных лидеров и аутсайдеров среди средств бытовой химии и электроники, пишет muksun.fm.

Эффективность барьерных методов и провал ультразвука

В ходе экспериментов в Западной Африке эксперты протестировали шесть типов популярных средств, включая фумигаторы, спирали и ультразвуковые устройства. Самые высокие показатели защиты продемонстрировали электрические фумигаторы, работающие на специальных пластинах. Такие приборы формируют вокруг человека устойчивое облако инсектицидов, которое дезориентирует насекомых и не дает им закрепиться на коже жертвы.

В то же время ультразвуковые излучатели и противомоскитные свечи оказались практически бесполезными, особенно в сельской местности с высокой плотностью вредителей. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Insect Science, базировалось на анализе поведения 400 самок комаров видов Aedes и Anopheles. Спирали показали крайне нестабильный результат, так как их действие сильно зависит от направления ветра и конкретного вида москитов.

Мнение профильных экспертов о методах борьбы

Дерматологи и специалисты по инфекционным заболеваниям указывают на необходимость комплексного подхода при выборе средств защиты в сезон активности насекомых.

"Эффективность фумигаторов обусловлена постоянной концентрацией действующего вещества, однако в жилых помещениях важно соблюдать нормы проветривания, чтобы избежать токсического воздействия на человека", — разъяснила биолог-энтомолог Елена Воронцова.

Ученые подтвердили, что комары-переносчики малярии и лихорадки по-разному реагируют на одни и те же химические составы, что требует индивидуального подбора средств защиты в зависимости от региона. Главная проблема при использовании спиралей и фумигаторов в полевых условиях — необходимость поддержания стабильной температуры нагревательного элемента.

Решение ученых провести тесты именно в Мали позволило получить максимально объективные данные, которые могут быть применены и в российских условиях. На фоне глобального потепления изменения в экосистемах расширяют ареал обитания опасных видов насекомых. Тюменские исследователи продолжат работу над совершенствованием барьерных методов защиты, чтобы минимизировать риски заражения трансмиссивными болезнями.

Ответы на популярные вопросы

Помогают ли ультразвуковые отпугиватели? Исследования показывают, что большинство бытовых ультразвуковых приборов не оказывают видимого влияния на кровососущих насекомых. Почему спирали работают хуже фумигаторов?

Спирали зависят от конвекции воздуха: малейший ветерок уносит защитный дым, оставляя человека беззащитным. Безопасны ли химические пластины для здоровья?

При использовании в хорошо проветриваемых помещениях по инструкции они безопасны, но прямой контакт с испарениями может вызвать аллергию.

Какие виды комаров самые опасные?

Наибольшую угрозу представляют виды Anopheles (малярия) и Aedes (желтая лихорадка, вирус Зика).

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