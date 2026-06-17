Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забор есть, а в дом нельзя: странные условия летнего отдыха в Красноярске
Дачный сезон начинается с правильного выбора: эти автомобили не пасуют перед разбитыми дорогами
Природа готовит жестокий удар: аномальные процессы в тропиках лишают климатологов покоя
Маски окончательно сброшены: Токио перешел к созданию ударного кулака в Восточной Азии
Намажьте на хлеб и забудете о колбасе: этот копеечный рецепт — лучшее спасение завтрака в летний зной
Простую кашу признали лечебной: масштабный анализ состава зерна выявил скрытые липиды
Дорожные камеры поумнеют с 1 июля: нейросеть найдёт то, что скрыто от глаз инспектора
Пока другие гонятся за тысячами шагов: эти упражнения помогают подтянуть талию лёжа
Красиво только на вешалке? Как носить брюки-аладдины и не превратиться в бесформенное облако

Деньги потрачены впустую: тесты в Африке выявили приборы, которые вообще не пугают москитов

Общество » Практика

Биолог из Тюменского государственного университета Роман Яковлев в составе международной группы исследователей из США и Канады определил самые надежные способы защиты от кровососущих насекомых. Научная работа проводилась в Республике Мали, где тропический климат способствует росту популяции москитов, переносящих смертельно опасную малярию.

Комар
Фото: PublicDomainPictures.net by Charles Rondeau, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комар

Изучение различных репеллентов в экстремальных условиях позволило ученым выявить безусловных лидеров и аутсайдеров среди средств бытовой химии и электроники, пишет muksun.fm.

Эффективность барьерных методов и провал ультразвука

В ходе экспериментов в Западной Африке эксперты протестировали шесть типов популярных средств, включая фумигаторы, спирали и ультразвуковые устройства. Самые высокие показатели защиты продемонстрировали электрические фумигаторы, работающие на специальных пластинах. Такие приборы формируют вокруг человека устойчивое облако инсектицидов, которое дезориентирует насекомых и не дает им закрепиться на коже жертвы.

В то же время ультразвуковые излучатели и противомоскитные свечи оказались практически бесполезными, особенно в сельской местности с высокой плотностью вредителей. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Insect Science, базировалось на анализе поведения 400 самок комаров видов Aedes и Anopheles. Спирали показали крайне нестабильный результат, так как их действие сильно зависит от направления ветра и конкретного вида москитов.

Мнение профильных экспертов о методах борьбы

Дерматологи и специалисты по инфекционным заболеваниям указывают на необходимость комплексного подхода при выборе средств защиты в сезон активности насекомых.

"Эффективность фумигаторов обусловлена постоянной концентрацией действующего вещества, однако в жилых помещениях важно соблюдать нормы проветривания, чтобы избежать токсического воздействия на человека", — разъяснила биолог-энтомолог Елена Воронцова.

Ученые подтвердили, что комары-переносчики малярии и лихорадки по-разному реагируют на одни и те же химические составы, что требует индивидуального подбора средств защиты в зависимости от региона. Главная проблема при использовании спиралей и фумигаторов в полевых условиях — необходимость поддержания стабильной температуры нагревательного элемента.

Решение ученых провести тесты именно в Мали позволило получить максимально объективные данные, которые могут быть применены и в российских условиях. На фоне глобального потепления изменения в экосистемах расширяют ареал обитания опасных видов насекомых. Тюменские исследователи продолжат работу над совершенствованием барьерных методов защиты, чтобы минимизировать риски заражения трансмиссивными болезнями.

Ответы на популярные вопросы

Помогают ли ультразвуковые отпугиватели?

Исследования показывают, что большинство бытовых ультразвуковых приборов не оказывают видимого влияния на кровососущих насекомых.

Почему спирали работают хуже фумигаторов?

Спирали зависят от конвекции воздуха: малейший ветерок уносит защитный дым, оставляя человека беззащитным.

Безопасны ли химические пластины для здоровья?

При использовании в хорошо проветриваемых помещениях по инструкции они безопасны, но прямой контакт с испарениями может вызвать аллергию.

Какие виды комаров самые опасные?

Наибольшую угрозу представляют виды Anopheles (малярия) и Aedes (желтая лихорадка, вирус Зика).

Читайте также:

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Еда и рецепты
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Терпение Тегерана на исходе: провокации в Ливане обернулись угрозой прямого столкновения с Израилем
Мир. Новости мира
Терпение Тегерана на исходе: провокации в Ливане обернулись угрозой прямого столкновения с Израилем
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Мир. Новости мира
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ Любовь Степушова
Конец дипломатии в Европе: неосторожная фраза офицера ФРГ поставила под удар западные столицы
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Последние материалы
Пока другие гонятся за тысячами шагов: эти упражнения помогают подтянуть талию лёжа
Красиво только на вешалке? Как носить брюки-аладдины и не превратиться в бесформенное облако
Секретный арсенал дачника: как превратить обычную бутылку из-под воды в незаменимый инструмент
Супер-Эль-Ниньо 2026: что принесет миру и России самая мощная климатическая угроза
Европейские столицы в ярости: дерзкое поведение Каи Каллас спровоцировало бунт
Прогулять прием станет невозможно: москвичей лишат привычного способа записи к врачам
Резюме в пустоту: почему идеальный опыт не гарантирует оффер после собеседования
Ловушка на асфальте: что означает разметка-«бутерброд» и грозит ли за неё лишение прав
Капустные листья больше не нужны: такие голубцы получатся сочнее и нежнее классических
Вечерний ритуал для грядки: коктейль с аптечным бором заставит огурцы плодоносить нон-стоп
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.