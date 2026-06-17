Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ловушка на асфальте: что означает разметка-«бутерброд» и грозит ли за неё лишение прав
Вечерний ритуал для грядки: коктейль с аптечным бором заставит огурцы плодоносить нон-стоп
Капустные листья больше не нужны: такие голубцы получатся сочнее и нежнее классических
Ноги станут стройнее через месяц: 5 упражнений для тех, кто устал бороться с объемом
Музыкальный код прощания с детством: эксперты подсказали неожиданное решение для праздника в Новосибирске
США выкупают право на тишину: Тегеран выбил себе беспрецедентные условия и экономический кислород
Срок или платеж? Как правильно гасить ипотеку, чтобы не переплатить лишние миллионы
Бумажная волокита в прошлом: Кабмин определил радикально иной порядок посещения частных врачей
Ваши оладьи плоские и резиновые? Какую ошибку вы совершаете в самом начале

Резюме в пустоту: почему идеальный опыт не гарантирует оффер после собеседования

Общество » Практика

Обычный формуляр "мы сохраним ваше резюме" в ответ на отклик на вакансию зачастую маскирует не слабые навыки претендента, а внутренние административные барьеры компании. Как отмечает эксперт рынка труда Наталья Гладышева, истинные причины провала на собеседовании кроются в процессах, скрытых от глаз кандидата.

собеседование
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
собеседование

Чаще всего бизнес внезапно замораживает бюджеты на развитие определенных направлений уже после того, как разместил объявление. HR-менеджеры проводят интервью, собирают пул талантов, но финальное решение блокируется отсутствием финансирования. Как пишет Газета.Ru, компания не закрывает вакансию полностью, оставляя её "в висячем состоянии" на случай возобновления инвестиций, что заставляет соискателей терять время в ожидании обратной связи.

Игра в рынок и мораторий на найм

Иногда компании ищут "новую кровь" только для мониторинга рынка или используют открытый поиск, чтобы формально выполнить требования руководства об оптимизации. В случаях, когда фирма искусственно создает видимость активности, на роль уже выбран "свой" человек из кадрового резерва.

Даже при успешном прохождении всех этапов и получении устного оффера, финалист может услышать стандартный отказ, так как позиция изначально предназначалась внутреннему кандидату. Подобная ситуация с "фиктивным" поиском может затягиваться на месяцы, дезориентируя профессионалов, которые стремятся вернуться в офис и сменить вектор карьеры.

"Зачастую такие действия связаны с попытками компаний удержать ключевые показатели в периоды турбулентности, когда наем персонала становится не инструментом роста, а способом психологической имитации стабильности для акционеров", - объяснил в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о поиске работы

Всегда ли отказ связан с нехваткой квалификации?

Нет, в большинстве случаев непрозрачность найма вызвана внутренними финансовыми стоп-факторами или наличием "своих" кандидатов внутри структуры.

Стоит ли ждать ответа, если HR обещает вернуться позже?

Ждать без поиска других предложений не стоит: если вакансия "заморожена" по бюджетным причинам, приоритеты компании могут не измениться в течение полугода.

Как понять, что вакансия создана для "галочки"?

Долгий срок публикации (более 3-4 месяцев) и игнорирование ваших уточнений касательно тестовых заданий часто свидетельствуют об отсутствии реального интереса у нанимателя.

Что делать, если вам отказали после долгого собеседования?

Проанализируйте свои ответы, сделайте выводы о качестве самопрезентации, но не принимайте отказ на свой счет: зачастую это решение принимается на уровне, который не зависит от профессионализма соискателя.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Лукашенко объяснил причины вывода российских войск из пригородов Киева весной 2022 года
Военные новости
Лукашенко объяснил причины вывода российских войск из пригородов Киева весной 2022 года
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Мир. Новости мира
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Военные новости
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Конец дипломатии в Европе: неосторожная фраза офицера ФРГ поставила под удар западные столицы
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ Любовь Степушова
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Идеальный сосед для вашего сада: цветок, который завораживает с первого взгляда
Рынок овощей треснул по швам: масштабы внутреннего производства превысили самые смелые ожидания
Рынок овощей треснул по швам: масштабы внутреннего производства превысили самые смелые ожидания
Последние материалы
Срок или платеж? Как правильно гасить ипотеку, чтобы не переплатить лишние миллионы
Бумажная волокита в прошлом: Кабмин определил радикально иной порядок посещения частных врачей
Ваши оладьи плоские и резиновые? Какую ошибку вы совершаете в самом начале
Стиль шепчет, а не кричит: пляжные образы лета-2026 выдают вкус с первого взгляда
Игнорируете режим сна? 5 причин, почему полноценный сон — ваш главный ключ к успеху
Бульдозеры приехали прямо на участок: это законное действие мгновенно отменит снос ваших построек
Тайны КБ Сухого: что скрывали чертежи самолета, который мог стать кошмаром НАТО
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Творожные развалюшки: идеальная замена сырникам для тех, кто не любит возиться с тестом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.