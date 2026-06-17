Резюме в пустоту: почему идеальный опыт не гарантирует оффер после собеседования

Обычный формуляр "мы сохраним ваше резюме" в ответ на отклик на вакансию зачастую маскирует не слабые навыки претендента, а внутренние административные барьеры компании. Как отмечает эксперт рынка труда Наталья Гладышева, истинные причины провала на собеседовании кроются в процессах, скрытых от глаз кандидата.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use собеседование

Чаще всего бизнес внезапно замораживает бюджеты на развитие определенных направлений уже после того, как разместил объявление. HR-менеджеры проводят интервью, собирают пул талантов, но финальное решение блокируется отсутствием финансирования. Как пишет Газета.Ru, компания не закрывает вакансию полностью, оставляя её "в висячем состоянии" на случай возобновления инвестиций, что заставляет соискателей терять время в ожидании обратной связи.

Игра в рынок и мораторий на найм

Иногда компании ищут "новую кровь" только для мониторинга рынка или используют открытый поиск, чтобы формально выполнить требования руководства об оптимизации. В случаях, когда фирма искусственно создает видимость активности, на роль уже выбран "свой" человек из кадрового резерва.

Даже при успешном прохождении всех этапов и получении устного оффера, финалист может услышать стандартный отказ, так как позиция изначально предназначалась внутреннему кандидату. Подобная ситуация с "фиктивным" поиском может затягиваться на месяцы, дезориентируя профессионалов, которые стремятся вернуться в офис и сменить вектор карьеры.

"Зачастую такие действия связаны с попытками компаний удержать ключевые показатели в периоды турбулентности, когда наем персонала становится не инструментом роста, а способом психологической имитации стабильности для акционеров", - объяснил в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о поиске работы

Всегда ли отказ связан с нехваткой квалификации?

Нет, в большинстве случаев непрозрачность найма вызвана внутренними финансовыми стоп-факторами или наличием "своих" кандидатов внутри структуры.

Стоит ли ждать ответа, если HR обещает вернуться позже?

Ждать без поиска других предложений не стоит: если вакансия "заморожена" по бюджетным причинам, приоритеты компании могут не измениться в течение полугода.

Как понять, что вакансия создана для "галочки"?

Долгий срок публикации (более 3-4 месяцев) и игнорирование ваших уточнений касательно тестовых заданий часто свидетельствуют об отсутствии реального интереса у нанимателя.

Что делать, если вам отказали после долгого собеседования?

Проанализируйте свои ответы, сделайте выводы о качестве самопрезентации, но не принимайте отказ на свой счет: зачастую это решение принимается на уровне, который не зависит от профессионализма соискателя.

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