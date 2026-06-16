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Мелкий шрифт уходит в прошлое: Госдума предложила кардинально изменить привычный облик рекламы

Общество

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий очистить рекламный контент от объемных текстовых дисклеймеров и ускоренной начитки обязательных условий. Вместо них рекламодателям позволят использовать QR-коды или прямые гиперссылки, ведущие на страницы с подробной информацией о товарах и услугах. Как отмечают авторы инициативы, нынешний формат перестал защищать права покупателей и превратился в формальность.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Цифровой стандарт рекламных коммуникаций

Изменения затронут нормы законодательства о рекламе дистанционной торговли, стимулирующих мероприятий, а также игр и пари, основанных на риске. Вместо демонстрации длинных списков с ОГРН или условий конкурсов прямо в ролике компаниям предложат направлять аудиторию на официальные интернет-ресурсы. Такой подход минимизирует информационный шум и позволяет гражданам изучать данные в спокойном режиме.

Депутат Антон Немкин пояснил Общественной службе новостей, что люди привыкли искать сведения о товарах онлайн, поэтому перенос информации на сайты выглядит закономерным шагом. Законодатели подчеркивают: полный объем данных для потребителя сохранится, изменится лишь способ их подачи. Подобная оптимизация рекламного пространства требует осторожности, чтобы не оставить лазеек для недобросовестных участников рынка.

"Идея допустить использование ссылок вместо громоздких текстов выглядит своевременно, однако важно проработать санкции за неработающие сайты. Если потребитель после клика попадает на пустую страницу, ответственность рекламодателя должна быть максимально жесткой, вплоть до признания такой рекламы недостоверной", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Фёдорова .

Контроль и правила ответственности

Парламентарии обращают внимание, что уход от "скороговорок" к цифровым ссылкам не освобождает бизнес от ответственности. Если ресурс по указанному линку недоступен или предложенные данные не соответствуют требованиям законодательства, рекламодателю грозят штрафы и иные правовые последствия. Это удержит компании от попыток скрыть важные сведения за труднодоступными или пустыми веб-страницами.

По мнению авторов поправок, нововведение снизит административное давление на бизнес и повысит эффективность рекламных кампаний. Дмитрий Новиков уточнил, что воспринять 13 цифр ОГРН из аудиоролика практически невозможно, тогда как адрес сайта доступен для ознакомления в любое удобное время. Члены профильных комитетов надеются, что переход к цифровому информированию станет новым стандартом защиты интересов граждан.

Ответы на популярные вопросы о рекламных поправках

Зачем заменять мелкий текст ссылками?

Нынешний формат подачи сведений считается неэффективным, так как потребители не успевают читать мелкие строки или слушать быструю начитку юридических данных.

Будут ли компании скрывать условия акций?

Нет, законопроект обязывает предоставлять полную информацию на сайте. Если ссылка не работает или ведет к неполным данным, реклама будет квалифицирована как недостоверная.

Как будет контролироваться эта реклама?

Регуляторы и правоохранительные органы смогут проверять актуальность данных по размещенным гиперссылкам так же, как они сегодня анализируют текстовые макеты и видеоролики.

Когда изменения могут вступить в силу?

Документ находится на рассмотрении в Госдуме. Сроки принятия зависят от хода обсуждений в профильных комитетах и согласования всех правовых норм.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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