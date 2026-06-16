Ни минуты покоя: телефонная агрессия в России бьёт все рекорды

Российский рынок связи столкнулся с избыточным давлением коммерческого трафика. За 2025 год бизнес атаковал абонентов телефонным спамом почти 1,6 млрд раз. Это на 16,5% превышает показатели предыдущего периода. По сведениям Росстата, численность населения страны к 2026 году составила 146 млн человек: на каждого гражданина, включая младенцев, приходится более десяти нежелательных контактов в год.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Отказ от звонков

Маркировка как фикция: почему спам растет

Внедрение маркировки звонков не охладило пыл маркетинговых служб. . Абонент видит название бренда, но само количество звонков продолжает увеличиваться. Регуляторные меры пока не создают достаточных барьеров для отправителей. Компании рассматривают штрафы как операционные расходы, закладывая их в бюджет продвижения, а граждане вынуждены постоянно отвлекаться на "цифровой мусор".

"Объемы спама растут, потому что стоимость одного контакта через автоматизированные системы обзвона стремится к нулю. Бизнес использует агрессивные скрытые маркетинговые стратегии, пока законодательство позволяет работать в 'серой' зоне", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Банковский сектор: лидеры навязчивого маркетинга

Основным генератором раздражения остаются финансовые институты. Банки активнее других сегментов рынка используют холодные обзвоны для продажи кредитных продуктов. Часто базы данных для обзвона пополняются через фейковые сайты и сомнительные анкеты.

Показатель Статистика / Динамика Количество звонков за 2025 год 1,6 млрд вызовов Годовой прирост активности +16,5% Лидеры по числу нарушений Банковский сектор

Механизма защиты и цифровая гигиена

Для граждан борьба со спамом превращается в ежедневную рутину. Эксперты рекомендуют внимательно изучать пункты о передаче данных третьим лицам. Часто галочка в согласии на получение социальной поддержки или скидочной карты становится пропуском для спама. Если звонки становятся невыносимыми, необходимо обращаться в ФАС и Роскомнадзор, требуя исключения номера из баз обзвона.

"Многие потребители не знают своих прав. Любой звонок без предварительного согласия — это нарушение закона о рекламе. Даже если вы когда-то подписали договор, вы имеете право отозвать согласие в любой момент, чтобы не стать жертвой финансовых махинаций", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Пока стоимость спам-звонка для компании ниже, чем репутационные потери и государственные взыскания, динамика останется негативной.

Ответы на популярные вопросы о телефонном спаме

Законны ли звонки роботов с предложениями услуг?

Нет, без вашего четкого согласия на получение рекламы такие звонки нарушают закон. Наличие вашего номера в базе не дает права на автоматический обзвон.

Помогает ли функция "Антиспам" от операторов связи?

Она отсекает значительную часть вызовов, но не гарантирует полную тишину, так как спамеры постоянно меняют пулы телефонных номеров.

Куда жаловаться на навязчивые звонки банков?

Основными инстанциями являются Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центральный Банк, если речь идет о финансовых услугах.

Можно ли требовать компенсацию за спам?

Теоретически да, как за нарушение правил трудового кодекса (отвлечение от работы) или моральный вред, но судебная практика в этой области пока только формируется.

Читайте также