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Это ломает психику незаметно: последствия изоляции на удаленке ужаснули ученых

Общество » Практика

Исследователи из Гарварда и Университета Виргинии изучили состояние здоровья полумиллиона американских сотрудников в период с 2011 по 2024 год. Авторы работы исключили из выборки 2020-2021 годы, чтобы минимизировать влияние принудительной самоизоляции во время пандемии. Анализ показал, что люди, переведенные в удаленный формат, чаще сталкиваются с эмоциональной нестабильностью.

Два монитора
Фото: unsplash.com by Samsung Memory is licensed under Free to use under the Unsplash License
Два монитора

Основная причина заключается в хроническом дефиците живого общения, пишет сайт aif.ru. Многие участники эксперимента проводили рабочие дни в полной социальной изоляции, что негативно сказывалось на их психике.

Согласно данным исследования, "дистанционщики" заметно чаще своих офисных коллег нуждаются в профессиональной психологической помощи, а также регулярно получают предписания на прием антидепрессантов и транквилизаторов.

"Резкий рост потребности в поддержке ментального здоровья среди удаленных сотрудников связан с разрушением привычной коммуникативной среды, в которой человек чувствует себя частью команды. Длительное отсутствие очных контактов вынуждает психику адаптироваться к условиям дефицита эмпатии, что нередко ведет к развитию тревожных расстройств", - отметил в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Риски гиподинамии и офисного образа жизни

Проблема ментального комфорта тесно связана с общим физическим состоянием работников. Ранее врач-онколог и хирург Глеб Хребтов предупреждал, что сидячий образ жизни, ставший неотъемлемой частью цифровой эпохи, провоцирует опасные заболевания. Специалист подчеркнул, что рак кишечника стал чаще диагностироваться у пациентов в возрасте от 40 до 48 лет из-за отсутствия достаточной двигательной активности.

Таким образом, переход на дистанционный режим работы несет не только профессиональные, но и глубокие биологические угрозы. Как отсутствие коллег по офису, так и гиподинамия требуют от современного человека осознанного подхода к своему графику. Эксперты сходятся во мнении, что поддержание баланса между технологическим прогрессом и базовыми потребностями здоровья остается ключевой задачей для долголетия.

Ответы на популярные вопросы о дистанционной работе

Почему удаленная работа вредит психике?

Отсутствие невербальных сигналов и спонтанного общения с коллегами создает ощущение изоляции, что провоцирует рост тревожности и признаки депрессии.

Как минимизировать стресс при работе из дома?

Рекомендуется внедрять в распорядок дня обязательные прогулки, встречи с друзьями и регулярные перерывы, имитирующие офисные перерывы на кофе.

Действительно ли сидячая работа опаснее офисной?

Опасна не локация, а отсутствие движения; работа на дому зачастую исключает даже путь до офиса, что еще больше снижает ежедневный объем физической нагрузки.

Нужно ли менять образ жизни при переходе на удаленку?

Да, смена формата требует замены офисной гигиены на осознанные физические упражнения и социальные активности вне монитора компьютера.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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