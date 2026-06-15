Это ломает психику незаметно: последствия изоляции на удаленке ужаснули ученых

Исследователи из Гарварда и Университета Виргинии изучили состояние здоровья полумиллиона американских сотрудников в период с 2011 по 2024 год. Авторы работы исключили из выборки 2020-2021 годы, чтобы минимизировать влияние принудительной самоизоляции во время пандемии. Анализ показал, что люди, переведенные в удаленный формат, чаще сталкиваются с эмоциональной нестабильностью.
Основная причина заключается в хроническом дефиците живого общения, пишет сайт aif.ru. Многие участники эксперимента проводили рабочие дни в полной социальной изоляции, что негативно сказывалось на их психике.
Согласно данным исследования, "дистанционщики" заметно чаще своих офисных коллег нуждаются в профессиональной психологической помощи, а также регулярно получают предписания на прием антидепрессантов и транквилизаторов.
"Резкий рост потребности в поддержке ментального здоровья среди удаленных сотрудников связан с разрушением привычной коммуникативной среды, в которой человек чувствует себя частью команды. Длительное отсутствие очных контактов вынуждает психику адаптироваться к условиям дефицита эмпатии, что нередко ведет к развитию тревожных расстройств", - отметил в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.
Проблема ментального комфорта тесно связана с общим физическим состоянием работников. Ранее врач-онколог и хирург Глеб Хребтов предупреждал, что сидячий образ жизни, ставший неотъемлемой частью цифровой эпохи, провоцирует опасные заболевания. Специалист подчеркнул, что рак кишечника стал чаще диагностироваться у пациентов в возрасте от 40 до 48 лет из-за отсутствия достаточной двигательной активности.
Таким образом, переход на дистанционный режим работы несет не только профессиональные, но и глубокие биологические угрозы. Как отсутствие коллег по офису, так и гиподинамия требуют от современного человека осознанного подхода к своему графику. Эксперты сходятся во мнении, что поддержание баланса между технологическим прогрессом и базовыми потребностями здоровья остается ключевой задачей для долголетия.
Отсутствие невербальных сигналов и спонтанного общения с коллегами создает ощущение изоляции, что провоцирует рост тревожности и признаки депрессии.
Рекомендуется внедрять в распорядок дня обязательные прогулки, встречи с друзьями и регулярные перерывы, имитирующие офисные перерывы на кофе.
Опасна не локация, а отсутствие движения; работа на дому зачастую исключает даже путь до офиса, что еще больше снижает ежедневный объем физической нагрузки.
Да, смена формата требует замены офисной гигиены на осознанные физические упражнения и социальные активности вне монитора компьютера.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.