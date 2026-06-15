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Наглость или право: даже первый день работы не помешает законно уйти на торжество

Общество » Семья

Работодатель обязан предоставить сотруднику пять дней отпуска без сохранения заработной платы для заключения брака. Отказ в таком требовании нарушает закон. Эти нормы разъяснил Минтруд, напоминая о правах работников в период свадебного сезона.

свадьба
Фото: freepik.com by freepic.diller is licensed under Free More info
свадьба

Порядок оформления отпуска

Для реализации своего права достаточно подать письменное заявление на имя руководителя. Эти пять дней не вычитаются из основного ежегодного оплачиваемого отпуска по графику. Работник сохраняет за собой право на полноценный отдых по истечении полугода непрерывной службы.

"Работодатель не вправе оценивать значимость повода. Достаточно подтверждающего документа, и компания обязана оформить распоряжение о предоставлении дней за свой счет", — пояснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Испытательный срок и право на отдых

Трудовой кодекс не делает исключений для новичков. Устроились вчера — имеете право на подготовку к торжеству. Однако будьте готовы к продлению испытания. Период отсутствия на рабочем месте в срок трудового испытания не засчитывается, что прямо регулируется законом.

"Такой отпуск — это законный инструмент, а не деловая любезность. Юридически значимое событие требует фиксации, поэтому отказ компании легко оспаривается в надзорных инспекциях", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юридический эксперт по корпоративному праву Кристина Лаврентьева.

Параметр Правило
Продолжительность До 5 календарных дней
Оплата Без сохранения зарплаты

Сотрудникам также важно помнить: ежегодный отпуск в 28 дней делят на части, если руководство не возражает. При достижении согласия можно уйти в отпуск сразу после найма, не выжидая стандартные полгода ожидания.

"Дисциплинарная ответственность за прогул не наступит, если заявление подано грамотно. Рекомендую фиксировать дату передачи документа через секретаря или отдел кадров", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трудовому комплаенсу Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о свадебном отпуске

Можно ли взять меньше пяти дней?

Да, вы вправе запросить любое количество дней в пределах пяти. Работодатель обязан удовлетворить ваше заявление.

Нужно ли прикладывать свидетельство о браке?

Закон требует лишь подачу заявления. Однако для учета дней в кадрах работодатель вправе попросить копию документа после регистрации.

Меняется ли срок испытания при таком отпуске?

Да, период отсутствия на работе автоматически продлевает испытательный срок на количество взятых дней.

Могут ли мне отказать в отпуске, если я работаю по договору ГПХ?

Трудовой кодекс распространяется только на трудовые договоры. По договорам ГПХ условия предоставления отдыха определяются текстом соглашения.

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Экспертная проверка: юрист по трудовому праву Максим Ковалёв, юридический эксперт по корпоративному праву Кристина Лаврентьева, эксперт по трудовому комплаенсу Ксения Руднева
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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