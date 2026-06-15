Баллы ЕГЭ стали приманкой: как на стрессе школьников делают не только деньги

Экзаменационная кампания вышла на финишную прямую, а вместе с ней активизировались мошенники. Аферисты развернули сеть поддельных порталов, маскирующихся под государственные сервисы проверки баллов Единого государственного экзамена. Цель проста — перехватить персональные данные выпускников и их родителей. Злоумышленники эксплуатируют страх провала: предлагают "подправить" цифры в базе, договориться о поступлении через мифические связи или упростить процесс подачи апелляции.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ экзамен

Наживка для абитуриента: основные схемы обмана

Мошенники рассылают письма от имени приемных комиссий престижных вузов, используя визуальные атрибуты официальных инстанций. В тексте часто содержится ссылка на форму, где требуется ввести данные паспорта или СНИЛС для подтверждения "резервного места". Подобный сбор информации — это прямая дорога к персональных данных.

Параллельно работает бизнес на "торговле надеждой". Выпускникам обещают организовать пересдачу при любых результатах, игнорируя жесткие правила Рособрнадзора. Однако пересдача ЕГЭ - это процедура с жестким регламентом, и участие в сомнительных схемах ведет лишь к потере денег и аннулированию имеющихся баллов.

Цифровой след: чем опасны фейковые сайты

Злоумышленники создают клоны порталов, где якобы можно подать апелляцию в обход официальных коридоров. Зачастую такие сайты предлагают оплатить "госпошлину" за ускоренное рассмотрение жалобы. В реальности за красивым дизайном скрывается механизм кражи данных банковских карт.

Признак официального сервиса Признак сайта мошенников Авторизация через ЕСИА (Госуслуги) Ввод данных паспорта на открытой странице Домен зоны. gov.ru или. edu.ru Подозрительные расширения вроде. net, .com или. info Отсутствие платных услуг за результаты Требование денег за "поднятие баллов" или подачу жалобы

Попытки найти короткий путь к поступлению часто заканчиваются потерей не только финансов, но и возможности учиться. Покупка поддельных дипломов или справок сегодня карается предельно жестко. Не стоит забывать, что стоимость подделки справки теперь измеряется не в рублях, а в годах лишения свободы. Система прозрачна, любая фальшивка выявляется при первой же сверке с федеральными реестрами.

"Администрирование экзаменов исключает возможность внешнего вмешательства в базу. Любые обещания 'исправить баллы' в системе — это ловушка. Мошенники просто отключаются после перевода денег", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Протокол безопасности: как не потерять год

Для проверки результатов используйте только верифицированные платформы. Современная автоматическая система обработки данных в России работает без посредников. Если ресурс требует авторизации через иностранные почтовые сервисы, это повод насторожиться — новые штрафы за западные ID четко ограничивают использование подобных технологий на критически важных отечественных ресурсах.

"Банки постоянно фиксируют всплеск краж со счетов родителей в июне. Схема всегда одна: переход по ссылке из мессенджера под предлогом помощи в поступлении", — рассказал в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о защите данных выпускников

Где безопасно узнавать баллы ЕГЭ?

Единственные легитимные источники: официальный портал ЕГЭ (checkege.rustest.ru) и личный кабинет на портале "Госуслуги". Никакие сторонние сайты не имеют доступа к реальной базе.

Можно ли платно ускорить подачу апелляции?

Нет. Порядок и сроки апелляции определены законом и одинаковы для всех. Любое предложение "ускорить" процесс за деньги — мошенничество.

Что делать, если выпускнику написали в Telegram с предложением купить ответы?

Ни в коем случае не вступать в диалог и не переходить по ссылкам. Настоящих ответов в сети не существует, а попытка их использования приведет к удалению с экзамена без права пересдачи в этом году.

Как защитить данные от кражи в период поступления?

Используйте сложный пароль на Госуслугах и включите двухфакторную аутентификацию. Не загружайте сканы документов на непроверенные ресурсы и не доверяйте "письмам счастья" от вузов, в которые вы не подавали документы.

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