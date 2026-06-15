Баллы ЕГЭ стали приманкой: как на стрессе школьников делают не только деньги

Экзаменационная кампания вышла на финишную прямую, а вместе с ней активизировались мошенники. Аферисты развернули сеть поддельных порталов, маскирующихся под государственные сервисы проверки баллов Единого государственного экзамена. Цель проста — перехватить персональные данные выпускников и их родителей. Злоумышленники эксплуатируют страх провала: предлагают "подправить" цифры в базе, договориться о поступлении через мифические связи или упростить процесс подачи апелляции.
Мошенники рассылают письма от имени приемных комиссий престижных вузов, используя визуальные атрибуты официальных инстанций. В тексте часто содержится ссылка на форму, где требуется ввести данные паспорта или СНИЛС для подтверждения "резервного места". Подобный сбор информации — это прямая дорога к персональных данных.
Параллельно работает бизнес на "торговле надеждой". Выпускникам обещают организовать пересдачу при любых результатах, игнорируя жесткие правила Рособрнадзора. Однако пересдача ЕГЭ - это процедура с жестким регламентом, и участие в сомнительных схемах ведет лишь к потере денег и аннулированию имеющихся баллов.
Злоумышленники создают клоны порталов, где якобы можно подать апелляцию в обход официальных коридоров. Зачастую такие сайты предлагают оплатить "госпошлину" за ускоренное рассмотрение жалобы. В реальности за красивым дизайном скрывается механизм кражи данных банковских карт.
|Признак официального сервиса
|Признак сайта мошенников
|Авторизация через ЕСИА (Госуслуги)
|Ввод данных паспорта на открытой странице
|Домен зоны. gov.ru или. edu.ru
|Подозрительные расширения вроде. net, .com или. info
|Отсутствие платных услуг за результаты
|Требование денег за "поднятие баллов" или подачу жалобы
Попытки найти короткий путь к поступлению часто заканчиваются потерей не только финансов, но и возможности учиться. Покупка поддельных дипломов или справок сегодня карается предельно жестко. Не стоит забывать, что стоимость подделки справки теперь измеряется не в рублях, а в годах лишения свободы. Система прозрачна, любая фальшивка выявляется при первой же сверке с федеральными реестрами.
"Администрирование экзаменов исключает возможность внешнего вмешательства в базу. Любые обещания 'исправить баллы' в системе — это ловушка. Мошенники просто отключаются после перевода денег", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Для проверки результатов используйте только верифицированные платформы. Современная автоматическая система обработки данных в России работает без посредников. Если ресурс требует авторизации через иностранные почтовые сервисы, это повод насторожиться — новые штрафы за западные ID четко ограничивают использование подобных технологий на критически важных отечественных ресурсах.
"Банки постоянно фиксируют всплеск краж со счетов родителей в июне. Схема всегда одна: переход по ссылке из мессенджера под предлогом помощи в поступлении", — рассказал в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.
Единственные легитимные источники: официальный портал ЕГЭ (checkege.rustest.ru) и личный кабинет на портале "Госуслуги". Никакие сторонние сайты не имеют доступа к реальной базе.
Нет. Порядок и сроки апелляции определены законом и одинаковы для всех. Любое предложение "ускорить" процесс за деньги — мошенничество.
Ни в коем случае не вступать в диалог и не переходить по ссылкам. Настоящих ответов в сети не существует, а попытка их использования приведет к удалению с экзамена без права пересдачи в этом году.
Используйте сложный пароль на Госуслугах и включите двухфакторную аутентификацию. Не загружайте сканы документов на непроверенные ресурсы и не доверяйте "письмам счастья" от вузов, в которые вы не подавали документы.
Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.