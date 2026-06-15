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Сотни чужих детей и огромные долги: взлом личного кабинета обернулся финансовой катастрофой

Общество » Семья » Кошелек

Жительница Екатеринбурга столкнулась с цифровым кошмаром. Неизвестные взломали её аккаунт на "Госуслугах" и превратили квартиру в "резиновую" ночлежку. Без ведома хозяйки по адресу прописали 57 человек из Ингушетии. Пока владелица жилья боролась с уведомлениями, аферисты оформляли пособия на 85 детей и копили коммунальные долги.

Женщина сидит на полу, обхватив колени руками
Фото: https://ru.freepik.com by BalashMirzabey is licensed under Free
Женщина сидит на полу, обхватив колени руками

Как работает схема "резиновых" квартир

Взлом личного кабинета открывает преступникам доступ к управлению регистрацией. Мошенники пользуются цифровой доверчивостью систем, которые автоматически одобряют запросы, если аккаунт принадлежит собственнику. Атаки на личные документы превращаются в инструмент выкачивания социальных выплат и сокрытия реального местоположения граждан.

"Злоумышленники используют первичный доступ к учетке для захвата полномочий. Смена пароля уже не помогает, когда в системе зафиксированы цифровые следы скомпрометированного доступа", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Факты и цифры потерь

Масштаб инцидента в Екатеринбурге показывает пробелы в контроле за миграционными процессами и социальными пособиями. Обычная квартира стала узлом для незаконного финансового оборота.

Параметр Масштаб проблемы
Численность "прописанных" 57 человек
Заявки на детей 85 пособий
Долг по ЖКХ до 50 тысяч рублей

Жертва пыталась остановить процесс через стандартные механизмы защиты: меняла пароли, переоформляла паспорт. Эти методы оказались бесполезны против отлаженной алгоритмической схемы преступников.

"Такие инциденты происходят из-за отсутствия двухфакторной аутентификации на критически важных этапах совершения сделок. Система верит логину, а не человеку", — подчеркнула специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Сейчас дело перешло в правоохранительные органы. Ожидается, что проверке подвергнутся не только действия взломщиков, но и работа ведомств, позволивших провести массовую регистрацию через портал социального обеспечения.

"Без участия МВД схема не прекратится. Только аннулирование всех записей через суд вернет правовой статус недвижимости", — резюмировал инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о цифровой безопасности

Как понять, что аккаунт взломали?

Регулярно проверяйте историю входов в личном кабинете и уведомления о регистрации новых лиц по вашему адресу.

Почему не помогает смена пароля?

Мошенники могут создать сессию, активную на их устройствах, или воспользоваться "дырой" в подтверждении данных через старые формы документов.

Что делать с долгами по ЖКХ?

Пишите заявление в управляющую компанию и прикладывайте справку из полиции о факте мошенничества, чтобы приостановить начисления.

Как защитить жилье от прописок?

Подайте заявление в МФЦ о запрете на совершение регистрационных действий без вашего личного участия.

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Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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