Жительница Екатеринбурга столкнулась с цифровым кошмаром. Неизвестные взломали её аккаунт на "Госуслугах" и превратили квартиру в "резиновую" ночлежку. Без ведома хозяйки по адресу прописали 57 человек из Ингушетии. Пока владелица жилья боролась с уведомлениями, аферисты оформляли пособия на 85 детей и копили коммунальные долги.
Взлом личного кабинета открывает преступникам доступ к управлению регистрацией. Мошенники пользуются цифровой доверчивостью систем, которые автоматически одобряют запросы, если аккаунт принадлежит собственнику. Атаки на личные документы превращаются в инструмент выкачивания социальных выплат и сокрытия реального местоположения граждан.
"Злоумышленники используют первичный доступ к учетке для захвата полномочий. Смена пароля уже не помогает, когда в системе зафиксированы цифровые следы скомпрометированного доступа", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Масштаб инцидента в Екатеринбурге показывает пробелы в контроле за миграционными процессами и социальными пособиями. Обычная квартира стала узлом для незаконного финансового оборота.
|Параметр
|Масштаб проблемы
|Численность "прописанных"
|57 человек
|Заявки на детей
|85 пособий
|Долг по ЖКХ
|до 50 тысяч рублей
Жертва пыталась остановить процесс через стандартные механизмы защиты: меняла пароли, переоформляла паспорт. Эти методы оказались бесполезны против отлаженной алгоритмической схемы преступников.
"Такие инциденты происходят из-за отсутствия двухфакторной аутентификации на критически важных этапах совершения сделок. Система верит логину, а не человеку", — подчеркнула специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.
Сейчас дело перешло в правоохранительные органы. Ожидается, что проверке подвергнутся не только действия взломщиков, но и работа ведомств, позволивших провести массовую регистрацию через портал социального обеспечения.
"Без участия МВД схема не прекратится. Только аннулирование всех записей через суд вернет правовой статус недвижимости", — резюмировал инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Регулярно проверяйте историю входов в личном кабинете и уведомления о регистрации новых лиц по вашему адресу.
Мошенники могут создать сессию, активную на их устройствах, или воспользоваться "дырой" в подтверждении данных через старые формы документов.
Пишите заявление в управляющую компанию и прикладывайте справку из полиции о факте мошенничества, чтобы приостановить начисления.
Подайте заявление в МФЦ о запрете на совершение регистрационных действий без вашего личного участия.
Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.