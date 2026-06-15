Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретный код кошачьего сна: как понять, что ваш любимец чувствует себя в безопасности
Секретный лайфхак из пластиковой бутылки: как получить 100% приживаемость черенков
Ваши деньги исчезнут в миг: подмена номеров в роуминге лишит туристов всех сбережений
Бензин уходит в прошлое: китайцы нашли способ заставить миллионы людей сменить машины
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Хлама на рынке стало слишком много: одна фраза по телефону заставит перекупщика выдать себя
Солнце в квартире или нервный срыв? Как подобрать идеальный желтый оттенок для каждой комнаты
Драка за ресурсы в РНК-мире: биологи воссоздали хитрый способ выживания древних систем
Тайга превратилась в порох: пожары в Красноярском крае привели к катастрофическим последствиям

Слова не оставляют следов: лингвисты признали бессилие перед главной загадкой человечества

Общество

Почему слово "маленький" звучит тихо, а "бугорок" кажется тяжелым? Это не магия. Это звуковой символизм. Наш мозг обожает связывать фонетику с формой. Вспомните тест "Буба и Кики". Большинство людей без раздумий лепят "Бубу" к округлой фигуре, а "Кики" — к острой и зубастой. Мы ищем закономерности там, где их формально нет.

Развитие речи у детей
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Развитие речи у детей

Откуда взялись слова: вопли, ритм и музыка

По словам старшего научного сотрудника в области лингвистики Колорадского университета в Боулдере, научного сотрудника Университета Гриффита Карен Столлцноу, наука знает много безбашенных теорий происхождения речи. Есть идея "Пух-Пуха". Согласно ей, первые слова — это просто непроизвольные крики боли или страха. Ударились пальцем — заорали "ой!". Похоже на правду? Только вот греки кричат "ау", а носители английского — "ой". Универсальности нет.

"Инстинктивные выкрики — это чистая биология, но они не несут синтаксической нагрузки. Язык стал инструментом выживания, только когда отделился от прямого рефлекса", — предположил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Альтернатива — теория "Yo-He-Ho". Представьте моряков, таскающих тяжелые канаты под ритмичное пение. Язык, по этой версии, вырос из коллективного труда. Нам нужно было синхронизировать усилия, чтобы не надорваться. Ритм и социальное взаимодействие здесь — фундамент.

Дарвин же верил в теорию "Ла-Ла". Он считал, что речь вышла из музыки. Мужчины пели, чтобы нравиться женщинам, или родители напевали младенцам, чтобы те не скулили. Это укрепляло связи. А потом музыка стала словами.

Теория Источник звуков
Пух-Пуха Эмоциональные всплески и боль
Yo-He-Ho Ритмизация физического коллективного труда
Ла-Ла Музыкальное выражение и воркование

"Социальная координация — ключевой фактор развития любого сложного вида. Без обмена абстрактными понятиями наши предки проиграли бы конкуренцию на этапе сбора ресурсов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Почему у нас нет следов первой речи

Мы — единственные существа с подбородком, но это нам мало помогает в изучении истории языка. Слова не оставляют отпечатков на костях. Мы не можем раскопать древнее "привет". И это делает вопрос происхождения речи почти недоступным для науки, считает Карен Столлцноу.

В 1866 году Парижское лингвистическое общество вообще запретило эту тему, назвав ее гаданием на кофейной гуще. Споры ведутся до сих пор. Боги даровали санскрит, Гермес учил общаться, Адам называл животных — мифы заменяют нам факты, когда наука буксует.

"Отсутствие прямых улик заставляет ученых использовать методы нейробиологии. Мы ищем ответ внутри мозга, изучая, как социальные связи меняют структуру сознания", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о языке

Являются ли современные языки потомками одного древнего праязыка?

Нет доказательств. Большинство языковых семей кажутся обособленными, а следы древней речи стерты временем.

Могут ли животные научиться говорить как люди?

Попугаи имитируют звуки, но не владеют грамматикой. Биология мозга животных лишена символической глубины.

Почему язык развился именно у людей?

Сочетание прямохождения, управления губами и развития абстрактного мышления создало идеальную почву для сложной речи.

Поможет ли машина времени узнать правду?

Вероятно, это единственный способ увидеть момент, когда человек превратил звук в фиксированный символ.

Читайте также

Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов, биолог Андрей Ворошилов, антрополог Артём Климов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Новости Тулы сегодня
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Ваша причёска вас старит: 3 ошибки в длине волос, которые добавляют лишние годы
Красота и стиль
Ваша причёска вас старит: 3 ошибки в длине волос, которые добавляют лишние годы
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Популярное
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином

Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.

Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Вес растет не от еды: назван популярный утренний напиток, заставляющий тело копить жир
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Заходят в номер и опешивают: обычный телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Такое случилось впервые в столетии: позорный результат на футбольном поле разочаровал болельщиков
Британия перешла от мониторинга к физическому захвату судов с российской нефтью
Британия перешла от мониторинга к физическому захвату судов с российской нефтью
Последние материалы
Слова не оставляют следов: лингвисты признали бессилие перед главной загадкой человечества
Секретный лайфхак из пластиковой бутылки: как получить 100% приживаемость черенков
Ваши деньги исчезнут в миг: подмена номеров в роуминге лишит туристов всех сбережений
Бензин уходит в прошлое: китайцы нашли способ заставить миллионы людей сменить машины
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Хлама на рынке стало слишком много: одна фраза по телефону заставит перекупщика выдать себя
Солнце в квартире или нервный срыв? Как подобрать идеальный желтый оттенок для каждой комнаты
Драка за ресурсы в РНК-мире: биологи воссоздали хитрый способ выживания древних систем
Тайга превратилась в порох: пожары в Красноярском крае привели к катастрофическим последствиям
Эстетика 2000-х: как носить узкие джинсы с каблуками и выглядеть современно, а не старомодно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.