Слова не оставляют следов: лингвисты признали бессилие перед главной загадкой человечества

Почему слово "маленький" звучит тихо, а "бугорок" кажется тяжелым? Это не магия. Это звуковой символизм. Наш мозг обожает связывать фонетику с формой. Вспомните тест "Буба и Кики". Большинство людей без раздумий лепят "Бубу" к округлой фигуре, а "Кики" — к острой и зубастой. Мы ищем закономерности там, где их формально нет.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Развитие речи у детей

Откуда взялись слова: вопли, ритм и музыка

По словам старшего научного сотрудника в области лингвистики Колорадского университета в Боулдере, научного сотрудника Университета Гриффита Карен Столлцноу, наука знает много безбашенных теорий происхождения речи. Есть идея "Пух-Пуха". Согласно ей, первые слова — это просто непроизвольные крики боли или страха. Ударились пальцем — заорали "ой!". Похоже на правду? Только вот греки кричат "ау", а носители английского — "ой". Универсальности нет.

"Инстинктивные выкрики — это чистая биология, но они не несут синтаксической нагрузки. Язык стал инструментом выживания, только когда отделился от прямого рефлекса", — предположил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Альтернатива — теория "Yo-He-Ho". Представьте моряков, таскающих тяжелые канаты под ритмичное пение. Язык, по этой версии, вырос из коллективного труда. Нам нужно было синхронизировать усилия, чтобы не надорваться. Ритм и социальное взаимодействие здесь — фундамент.

Дарвин же верил в теорию "Ла-Ла". Он считал, что речь вышла из музыки. Мужчины пели, чтобы нравиться женщинам, или родители напевали младенцам, чтобы те не скулили. Это укрепляло связи. А потом музыка стала словами.

Теория Источник звуков Пух-Пуха Эмоциональные всплески и боль Yo-He-Ho Ритмизация физического коллективного труда Ла-Ла Музыкальное выражение и воркование

"Социальная координация — ключевой фактор развития любого сложного вида. Без обмена абстрактными понятиями наши предки проиграли бы конкуренцию на этапе сбора ресурсов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Почему у нас нет следов первой речи

Мы — единственные существа с подбородком, но это нам мало помогает в изучении истории языка. Слова не оставляют отпечатков на костях. Мы не можем раскопать древнее "привет". И это делает вопрос происхождения речи почти недоступным для науки, считает Карен Столлцноу.

В 1866 году Парижское лингвистическое общество вообще запретило эту тему, назвав ее гаданием на кофейной гуще. Споры ведутся до сих пор. Боги даровали санскрит, Гермес учил общаться, Адам называл животных — мифы заменяют нам факты, когда наука буксует.

"Отсутствие прямых улик заставляет ученых использовать методы нейробиологии. Мы ищем ответ внутри мозга, изучая, как социальные связи меняют структуру сознания", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о языке

Являются ли современные языки потомками одного древнего праязыка?

Нет доказательств. Большинство языковых семей кажутся обособленными, а следы древней речи стерты временем.

Могут ли животные научиться говорить как люди?

Попугаи имитируют звуки, но не владеют грамматикой. Биология мозга животных лишена символической глубины.

Почему язык развился именно у людей?

Сочетание прямохождения, управления губами и развития абстрактного мышления создало идеальную почву для сложной речи.

Поможет ли машина времени узнать правду?

Вероятно, это единственный способ увидеть момент, когда человек превратил звук в фиксированный символ.

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