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Билеты снова станут доступны: закон ударит по тем, кто создавал искусственный дефицит

Общество » Практика » Как отстоять права

Государственная Дума приняла закон, призванный защитить пассажиров от недобросовестных перекупщиков железнодорожных билетов. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что депутаты зафиксировали рост числа случаев массовой скупки проездных документов для их последующей перепродажи по завышенным ценам. Такие махинации создают искусственный дефицит мест, из-за чего рядовые путешественники вынуждены переплачивать за поездки.

Билет на поезд
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Билет на поезд

Спекулянты взимают с граждан комиссию в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей сверх номинальной стоимости билета, что становится особенно заметным в период летних отпусков. Представители ОАО "РЖД" подтвердили системный характер этой проблемы: только в 2024 году компания выявила 2 тысячи случаев бронирования мест лицами, которые изначально не планировали отправляться в путь.

Благодаря анализу подобных действий, оператор смог вернуть в продажу более 7 тысяч билетов на сумму 23 миллиона рублей. По аналогии с методами защиты от туристического мошенничества, законодатели решили усилить контроль над цифровой средой продаж, пишет сайт aif.ru.

"Массовая скупка билетов ботами или посредниками — это попытка нажиться на элементарной потребности людей в передвижении. Введение крупных штрафов станет единственным работающим инструментом давления на тех, кто превращает социальные услуги в площадки для незаконного заработка", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист и эксперт по защите прав потребителей Игорь Сергеев.

Меры воздействия и последствия для перекупщиков

Законодательная инициатива предполагает введение административных взысканий за посредническую деятельность, связанную с электронной перепродажей проездных документов. Лицам, занимающимся подобным бизнесом, будет грозить наказание в виде штрафов до 500 тысяч рублей. Ранее, с 2025 года, власти уже ограничили возможность оформления билетов через сторонние сайты, чтобы снизить влияние дилерских структур.

Разработчики закона ожидают, что жесткие финансовые меры помогут очистить рынок от недобросовестных игроков. Это позволит гражданам покупать билеты на поезда напрямую без участия посредников, накручивающих цены. Парламентарии рассчитывают, что принятый комплекс мер сделает систему бронирования прозрачной и доступной для всех категорий населения.

Ответы на популярные вопросы о защите от спекулянтов

Почему билеты исчезают из продажи сразу после открытия?

Нередко причиной становится массовое бронирование мест программными средствами и посредниками, которые искусственно удерживают билеты для последующей перепродажи клиентам.

Будут ли наказывать за покупку билета через посредника?

Закон направлен против организаторов посреднических схем и лиц, извлекающих выгоду из перепродажи. Основным объектом санкций являются именно те, кто занимается коммерческим переоформлением документов.

Что делать, если я столкнулся с завышением цен на билет?

Необходимо обращаться напрямую к официальному перевозчику и направлять жалобу в контролирующие органы, приложив данные о попытке навязывания услуг по завышенной стоимости.

Помогут ли штрафы снизить дефицит мест?

Ожидается, что ликвидация серого рынка посредников вернет тысячи билетов в открытую продажу, что стабилизирует доступность мест для рядовых пассажиров.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель
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