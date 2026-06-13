Пересдача ЕГЭ: опасная игра с баллами, которая может привести к болезненному падению

Основной этап ЕГЭ по математике завершился 8 июня, однако для многих выпускников экзаменационная кампания еще продолжается. Спешить с подачей заявления на пересдачу профильного уровня не стоит, так как закон позволяет дождаться официальных результатов и спокойно оценить свои силы. Педагоги подчеркивают, что пауза необходима для принятия взвешенного решения, которое напрямую повлияет на итоговый балл в аттестате.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ экзамен

Кого ждет успех на повторном экзамене

Статистика прошлых лет показывает, что участники, решившиеся на вторую попытку, зачастую улучшают свои показатели. Однако эксперт Илья Печерский в интервью изданию Газета.Ru предупредил, что при результате выше 90 баллов риск неоправдан.

По его мнению, возможная прибавка в несколько пунктов не стоит угрозы потерять уже имеющийся высокий результат, так как на пересдаче может попасться более сложный вариант или сыграет роль фактор усталости. Идти на пересдачу целесообразно тем, кто на основном этапе набрал балл значительно ниже своего привычного уровня.

"Важно помнить, что пересдача — это не лотерея, а инструмент для исправления случайных сбоев, возникших из-за стресса или досадных просчетов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Подготовка и риски в 2026 году

Сложность заданий на пересдаче остается непредсказуемой переменной: если в 2024 году тесты были идентичны основным, то в 2025-м они оказались легче. Специалисты настаивают на сохранении интенсивного темпа занятий вплоть до дня "икс", так как перерыв в учебе ведет к быстрой потере когнитивной формы. Если ученик решит отдохнуть пару недель, он может прийти на экзамен менее подготовленным, чем в первый раз.

Выбор в пользу пересдач часто делают те, кто нацелен на топовые вузы и карьерный рост. В отличие от современных зумеров, которые часто выбирают фриланс вместо корпоративной лестницы, абитуриенты технических специальностей все еще борются за каждый балл для поступления на бюджет. Принимая решение, важно отделять пробелы в знаниях от психологического выгорания.

Ответы на популярные вопросы о пересдаче ЕГЭ

Сохраняется ли лучший результат после пересдачи?

Нет, после пересдачи первичный результат аннулируется полностью, даже если он был выше, чем второй. В зачет идет только последняя попытка.

Можно ли пересдать сразу несколько предметов?

По новым правилам выпускник имеет право выбрать для пересдачи только один предмет из тех, что он уже сдавал в текущем году.

Когда нужно подавать заявление на пересдачу?

Заявление подается в установленные сроки после ознакомления с официальными результатами основного этапа в своей школе или через "Госуслуги".

Влияет ли пересдача на участие в конкурсе в вузы?

Выпускник успевает подать обновленный результат в приемные комиссии до завершения основного этапа зачисления, так как сроки пересдач согласованы с календарем вузов.

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