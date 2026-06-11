VPN больше не нужен: Roblox пообещал Роскомнадзору вести себя прилично и вернулся

Roblox восстановил полноценное присутствие в России. Популярная платформа теперь доступна без VPN и прокси-инструментов. Минцифры и Роскомнадзор инициировали снятие ограничений, получив от компании гарантии безопасности для несовершеннолетних. Рассказываем, как теперь устроена верификация пользователей, и к каким рискам стоит готовиться геймерам.

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Новые правила игры: верификация и возраст

Техногигант признал системные проблемы в прежней модели модерации. Теперь в настройках профиля закреплены возрастные группы, а доступ к расширенному функционалу требует прохождения процедуры подтверждения возраста. Это необходимо для исключения токсичного контента, который ранее беспрепятственно циркулировал внутри видеоигры.

"Roblox фактически принял условия России. Это сигнал другим западным компаниям: работа на нашем рынке возможна только через строгое исполнение законов и защиту пользователей. Либо вы соблюдаете регламенты, либо теряете многомиллионную аудиторию", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Платформа обязуется оперативно блокировать вредоносные скрипты и сценарии. При этом владельцы Android-устройств должны соблюдать осторожность: любые неофициальные патчи для обхода новых фильтров могут содержать критические уязвимости для персональных данных.

Цифры и факты: рынок видеоигр

Возвращение Roblox происходит на фоне ажиотажного спроса на цифровые продукты. Внутриигровая экономика продолжает расти, несмотря на внешнее давление. Пользователи активно инвестируют бюджеты в покупку виртуальных предметов и развитие персонажей. Площадка становится не просто игрой, а местом, где российские геймеры формируют спрос на миллиарды рублей ежемесячно.

Параметр контроля Статус после разблокировки Доступ без VPN Полностью восстановлен Возрастные цензы Жесткая привязка к профилю Верификация Требуется для доп. функций Модерация чата Усилена фильтрами РКН

"Roblox — это полноценный маркетплейс с миллиардными оборотами, где российские пользователи формируют стабильный спрос. Платформа осознала масштаб долгосрочных убытков от потери этого рынка. Выполнение требований Роскомнадзора позволило компании сохранить легальный поток транзакций и защитить свои доходы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Прогнозы и риски для пользователей

Открытый доступ не означает отсутствие угроз. Популярный маркетплейс может стать точкой притяжения для тех, кто ищет дешевую валюту или редкие скины в обход официальных каналов. Это создает риск кражи аккаунтов через фишинговые схемы.

Для стабильной игры потребуется не только высокая скорость интернета, но и качественное оборудование.

Ответы на популярные вопросы о Roblox

Нужен ли VPN для запуска игры в России?

Нет. После выполнения требований Роскомнадзора платформа работает напрямую через российских провайдеров.

Как пройти проверку возраста?

Необходимо загрузить в личном кабинете документ, удостоверяющий личность, или воспользоваться системой Face ID для подтверждения совершеннолетия.

Безопасно ли вводить данные карт для покупок?

Официальные платежи защищены протоколами безопасности, однако рекомендуется использовать МТС или другие проверенные системы для контроля списаний.

Почему некоторые функции все еще недоступны?

Ряд инструментов ограничен для аккаунтов с неустановленным возрастом или требует активации через консоли, например, Xbox Series X с обновленной прошивкой.

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