Скелеты в цифровом шкафу: старые видео популярного стримера в Москве поставили под удар летний тур

Летняя афиша двух столиц пополнилась выступлениями Ильи Корякина, более известного в сети как mzlff. Стример и исполнитель готовит шоу на крупных площадках: в конце июня его ждут московский "Музпорт" и петербургский фестиваль "VK Музыка Летом". Пока фанаты скупают билеты, интернет-архивисты достают с полок старые записи трансляций, которые могут превратить музыкальный праздник в юридическую головоломку.

Фото: https://unsplash.com by Terren Hurst is licensed under Free Барабанная установка

Цифровой след: стримы трехлетней давности

Концертный график Корякина выглядит плотным, несмотря на бэкграунд 2021 года. Тогда артист на многотысячную аудиторию комментировал актуальную политическую повестку. В арсенале "забытых" высказываний — критика судебной системы и ироничные замечания о высшем руководстве страны. Резонанс вызвали слова о нелегитимности инстанций, игнорирующих международные правовые акты.

"В Сети ничего не исчезает бесследно. Подобные высказывания сегодня проверяются правоохранителями на раз-два. Артистам стоит понимать: микрофон на стриме — это не просто железка, а ответственность перед законом", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Записи тех эфиров оперативно исчезли с платформ, но их копии продолжают циркулировать в медиапространстве. Илья Корякин продолжает жить в России и монетизировать творчество через отечественные сервисы. Такая стратегия напоминает хождение по тонкому льду в разгар оттепели: вроде бы держит, но треск слышен отчетливо.

Площадки под прицелом репутации

Организаторы мероприятий в Москве и Петербурге ставят на популярность блогера. Для площадок "Музпорт" и "VK Музыка" подобные кейсы — тест на стрессоустойчивость. Публичные выступления лиц с двойственным политическим прошлым часто провоцируют запросы от бдительных граждан в надзорные органы.

"Муниципальные фильтры и негласные списки артистов — реальность нашего времени. Если общественный резонанс превысит профит от продажи билетов, концерт может отмениться в последний момент по техническим причинам", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Параметр Статус Ильи Корякина (mzlff) Место жительства Российская Федерация Основные площадки VK Музыка, "Музпорт" Политический бэкграунд Поддержка Навального* в 2021 году

Риск отмены висит над каждым анонсом. В эпоху алгоритмов и нейросетей прошлое догоняет быстрее, чем успеваешь настроить звук. Корякин пытается балансировать между образом бунтаря из прошлого и лояльного исполнителя настоящего, надеясь на короткую память системы.

"Экономика таких туров завязана на спонсорских контрактах. Бренды не любят токсичный шлейф. Любое неосторожное слово сегодня обходится в миллионы потерянной выручки завтра", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о выступлениях mzlff

Запрещены ли концерты mzlff в России?

Официального запрета на деятельность Ильи Корякина нет. Он свободно перемещается по стране и планирует масштабные шоу на лето.

Могут ли артиста наказать за высказывания 2021 года?

Российское законодательство позволяет оценивать публикации в интернете вне зависимости от даты их создания, если они остаются в открытом доступе.

Кто выступил организатором площадок?

Выступления заявлены в рамках крупных фестивалей и на частных площадках, которые работают в правовом поле РФ.

* - Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.